ВМС США испытывают дроны, которые способны обнаруживать мины на мелководье
ВМС США провели серию испытаний новых беспилотных авиационных систем, предназначенных для обнаружения мин и создания подробной картины того, что находится на мелководье.
Согласно недавнему пресс-релизу ВМФ, члены Управления военно-морских исследований провели испытания новых систем беспилотных летательных аппаратов, оснащенных датчиками, разработанными для обнаружения и картирования мин, в рамках военных учений BALTOPS 50. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Defence-blog.
Учения BALTOPS 50 — главные морские учения в Балтийском регионе. В период с 6 по 18 июня военно-воздушные и морские силы 18 стран-членов НАТО и стран-партнеров участвуют в боевых учениях, которые включают противовоздушную оборону, противолодочную войну, десантные операции, морской перехват, операции по противодействию мин.
Впервые план учений включает в себя тактику и методы тестирования систем дронов, когда они используются для обнаружения мин в воде с воздуха.
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В рамках BALTOPS 50 были испытаны магнитный экспедиционный локатор угроз и георадар Sky Glass на точность обнаружения материалов на мелководье.
Использование дронов в качестве систем поиска мин обеспечивает гибкость использования и, самое главное, безопасность, поскольку исключает участие человека в опасных миссиях.
По результатам испытаний будут сделаны выводы и приняты решения о дальнейшей судьбе таких систем.