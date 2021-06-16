ВМС США испытывают дроны, которые способны обнаруживать мины на мелководье

Главная » Последние новости » Новости мира » ВМС США испытывают дроны, которые способны обнаруживать мины на мелководье ВМС США испытывают дроны, которые способны обнаруживать мины на мелководье

Закрыть Отправить

ВМС США провели серию испытаний новых беспилотных авиационных систем, предназначенных для обнаружения мин и создания подробной картины того, что находится на мелководье.

Согласно недавнему пресс-релизу ВМФ, члены Управления военно-морских исследований провели испытания новых систем беспилотных летательных аппаратов, оснащенных датчиками, разработанными для обнаружения и картирования мин, в рамках военных учений BALTOPS 50. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Defence-blog.

Учения BALTOPS 50 — главные морские учения в Балтийском регионе. В период с 6 по 18 июня военно-воздушные и морские силы 18 стран-членов НАТО и стран-партнеров участвуют в боевых учениях, которые включают противовоздушную оборону, противолодочную войну, десантные операции, морской перехват, операции по противодействию мин.

Впервые план учений включает в себя тактику и методы тестирования систем дронов, когда они используются для обнаружения мин в воде с воздуха.

Читайте: ВМС США приняли поставку третьего десантного корабля нового класса

В рамках BALTOPS 50 были испытаны магнитный экспедиционный локатор угроз и георадар Sky Glass на точность обнаружения материалов на мелководье.

Использование дронов в качестве систем поиска мин обеспечивает гибкость использования и, самое главное, безопасность, поскольку исключает участие человека в опасных миссиях.

По результатам испытаний будут сделаны выводы и приняты решения о дальнейшей судьбе таких систем.