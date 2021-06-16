Как Дональд Трамп отпраздновал первый день рождения после ухода из Белого дома (ВИДЕО)

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В понедельник в Нью-Джерси бывший президент США Дональд Трамп отпраздновал свое 75-летие.

Трамп отметил свой первый день рождения с тех пор, как покинул Белый дом, «так же, как и в прошлом году», сообщают Экономические новости со ссылкой на People.

Его сын Дональд Трамп-младший и его девушка Кимберли Гилфойл, а также легенда футбола Гершель Уокер и многие другие собрались по этому случаю в гольф-клубе Трампа в Бедминстере, сообщает издание.

Неясно, присутствовали ли на праздновании его жена Мелания Трамп, их сын Бэррон и другие члены семьи Трампа.

Дональд-младший поделился видео, на котором они поют «Happy Birthday» его отцу во вторник в Instagram. Он повернул камеру, чтобы показать гостей, и Мелании и их 15-летнего сына не было видно на видео.

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«Всегда приятно, когда семья и хорошие друзья, а также несколько членов Конгресса поют тебе «Happy Birthday». Хотя 45-й не любит дни рождения, было здорово быть там», — написал он в подписи к видео.

Второй сын Трампа Эрик Трамп и его жена Лара Трамп также разместили в Instagram пост в честь его дня рождения. «С Днем Рождения, дедушка!!!!» — подписала Лара Трамп фотографию себя, Эрика и их двух маленьких детей с бывшим президентом в Instagram.

Между тем бывшая жена экс-президента Ивана Трамп сказала, что разговаривала с ним в день его рождения.

«Дональд ненавидит свои дни рождения», — сказала Ивана People. «Так что я поговорила с ним, пожелала ему счастливого дня рождения и сказала ему: «Не беспокойся о своем возрасте. Возраст — это всего лишь цифра»».

Она также сказала, что рада, что ее бывший муж и их дети свободны от Вашингтона.

«Я просто хочу, чтобы они могли жить нормальной жизнью. Не вашингтонской жизнью и всем остальным, а просто жили своей нормальной жизнью», — объяснила Ивана. «Я думаю, им понравилось быть рядом с Дональдом, участвовать в выборах и смотреть, что произойдет, но теперь все — слава богу — закончилось».

У Иваны и ее бывшего мужа двое сыновей, Дональд-младший и Эрик, и дочь Иванка Трамп.