Президент Ирана заявил о способности страны обогащать уран до чистоты, необходимой для производства ядерного оружия

Главная » Последние новости » Новости мира » Президент Ирана заявил о способности страны обогащать уран до чистоты, необходимой для производства ядерного оружия Президент Ирана заявил о способности страны обогащать уран до чистоты, необходимой для производства ядерного оружия

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Президент Ирана Хасан Рухани заявил в среду, что страна способна обогащать уран до 90% чистоты, что является достаточным для производства оружия.

Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на ibtimes.

Рухани также сказал, что надеется возобновить сделку по Ирану 2015 года, подписанную администрацией Обамы.

Самым большим препятствием для Ирана в создании ядерного оружия является получение достаточного количества высокообогащенного урана для создания ядра бомбы. Иран еще не пытался создать ядерное оружие.

«Организация по атомной энергии Ирана может обогащать уран до 20% и 60% чистоты, но если однажды нам понадобится, он может достичь чистоты до 90%», — сказал Рухани.

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Повторное присоединение к сделке с Ираном было самым большим обещанием президента Байдена во внешней политике.

Рухани раскритиковал высшее руководство Ирана за то, что оно не разрешило стране присоединиться к ядерной сделке до того, как 5 августа избранный президент Ибрагим Раиси вступит в должность. Рухани говорит, что «глубоко сожалеет» об упущенной возможности.

Последнее слово по всем государственным вопросам, таким как ядерная политика, остается за верховным лидером аятоллой Али Хаменеи, а не президентом.

Ибрагима Раиси называют сторонником жесткой линии, и он потребует от администрации Байдена дополнительных уступок, если будет подписано новое соглашение.

Одно из самых больших требований Раиси к США — отменить санкции, введенные администрацией Трампа. Он также назвал ракетную программу Ирана «не подлежащей обсуждению».

Шестой раунд переговоров между двумя странами завершился 20 июня. Следующий раунд еще не назначен.