Меркель не достигла соглашения по газопроводу «Северный поток-2» во время визита к Байдену

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Белый дом не ожидает, что по итогам встречи президента Байдена с канцлером Германии Ангелой Меркель в четверг будет достигнуто какое-либо соглашение по российскому газопроводу "Северный поток - 2", несмотря на предположения о том, что такая сделка может быть достигнута.

Почему это важно: Газопровод Россия-Германия сталкивается с сильной двухпартийной оппозицией в Вашингтоне, но Байден в мае отменил санкции в отношении компании, работающей над его завершением. Белый дом отметил, что строительство газопровода уже в основном завершено, и сказал, что Байден хотел бы иметь хорошие отношения с Германией и «дипломатическое пространство» для достижения соглашения с Меркель по вопросу газопровода, информируют Экономические новости со ссылкой на Axios.

Общая картина: Несмотря на отказ от введения этих ключевых санкций, администрация Байдена называет трубопровод «геополитическим проектом Кремля». Для Украины это серьезная угроза национальной безопасности.

В настоящее время российский газ идет через Украину в Европу. Северный поток 2″ пройдет в обход Украины и даст России ценные рычаги влияния на ее соседа.

Президент Украины Владимир Зеленский был глубоко разочарован решением Байдена об отмене санкций, о чем он сообщил в июне. Другие страны Центральной и Восточной Европы также были обеспокоены.

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Белый дом хочет, чтобы соглашение с Германией включало «конкретные механизмы, гарантирующие, что энергия не будет использоваться в качестве инструмента принуждения против Украины, наших союзников на восточном фланге или любой другой страны», — сказал высокопоставленный чиновник в Белом доме.

Выдвигались различные идеи, чтобы затруднить для России перекрытие поставок газа в Украину и снять другие проблемы безопасности, связанные с газопроводом.

Обе стороны стремятся заключить соглашение к августу, после чего администрация Байдена должна будет отчитаться перед Конгрессом об отмене санкций.

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Меркель сказала журналистам в среду, что она планирует обсудить «Северный поток» с Байденом во время своего последнего официального визита в Вашингтон, но на вопрос, думает ли она, что уедет со сделкой, ответила: «Я думаю, что скорее нет».

Итог: Высокопоставленный представитель администрации Байдена был более конкретен: «Мы не ожидаем никаких официальных заявлений или результатов по Nord Stream-2 после встречи лидеров».