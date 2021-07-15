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Компания BAE Systems опубликовала фото боевой машины нового поколения для армии США

Главная » Последние новости » Новости мира » Компания BAE Systems опубликовала фото боевой машины нового поколения для армии США
 
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Компания BAE Systems, один из крупнейших в мире оборонных подрядчиков, опубликовала новую фотографию многоцелевой бронированной машины (AMPV) армии США.

Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Defence-blog.

AMPV — это программа армии США, направленная на замену парка военно-транспортных средств M113 времен войны во Вьетнаме новыми машинами для решения реальных ситуаций.

Впервые использованная в 1962 году, M113 применялась повсеместно во время конфликта во Вьетнаме и в последующие десятилетия использовалась практически во всех американских военных действиях. Хотя M2 Bradley в значительной степени превзошла M113 в эксплуатации, варианты M113 продолжают использоваться по сей день.

Тем не менее M113 была построена для боевых действий другого поколения, а недавно разработанная AMPV предназначена для значительного увеличения транспортных возможностей солдат. Пять вариантов AMPV — машина общего назначения, командирская машина, миномет, а также машины для медицинской эвакуации и лечения — имеют почти на 80% больше внутреннего объема, чем их предшественник, и значительно больше мощности и живучести. Системы охлаждения и электрические системы также модернизируются с учетом существующих и будущих обновлений.

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Компания BAE Systems опубликовала фото боевой машины нового поколения для армии США

«Семейство машин AMPV принесет непревзойденные возможности на поле боя и продемонстрировало выдающуюся живучесть и защиту сил, а также гибкость и возможности роста», — сказал Билл Шихи, директор программы AMPV в BAE Systems.

Новый AMPV — первая гусеничная боевая машина, построенная с нуля для армии США более чем за два десятилетия. Семейство машин с высокой живучестью и мобильностью удовлетворяет острую потребность в замене M113 и обеспечивает значительные улучшения в мощности, мобильности, взаимодействии и живучести боевой группы бронетанковой бригады по сравнению с прежним семейством машин.

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