Компания BAE Systems опубликовала фото боевой машины нового поколения для армии США
Компания BAE Systems, один из крупнейших в мире оборонных подрядчиков, опубликовала новую фотографию многоцелевой бронированной машины (AMPV) армии США.
Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Defence-blog.
AMPV — это программа армии США, направленная на замену парка военно-транспортных средств M113 времен войны во Вьетнаме новыми машинами для решения реальных ситуаций.
Впервые использованная в 1962 году, M113 применялась повсеместно во время конфликта во Вьетнаме и в последующие десятилетия использовалась практически во всех американских военных действиях. Хотя M2 Bradley в значительной степени превзошла M113 в эксплуатации, варианты M113 продолжают использоваться по сей день.
Тем не менее M113 была построена для боевых действий другого поколения, а недавно разработанная AMPV предназначена для значительного увеличения транспортных возможностей солдат. Пять вариантов AMPV — машина общего назначения, командирская машина, миномет, а также машины для медицинской эвакуации и лечения — имеют почти на 80% больше внутреннего объема, чем их предшественник, и значительно больше мощности и живучести. Системы охлаждения и электрические системы также модернизируются с учетом существующих и будущих обновлений.
Читайте: Германия заказала еще больше боевых самолетов Eurofighter Typhoon
«Семейство машин AMPV принесет непревзойденные возможности на поле боя и продемонстрировало выдающуюся живучесть и защиту сил, а также гибкость и возможности роста», — сказал Билл Шихи, директор программы AMPV в BAE Systems.
Новый AMPV — первая гусеничная боевая машина, построенная с нуля для армии США более чем за два десятилетия. Семейство машин с высокой живучестью и мобильностью удовлетворяет острую потребность в замене M113 и обеспечивает значительные улучшения в мощности, мобильности, взаимодействии и живучести боевой группы бронетанковой бригады по сравнению с прежним семейством машин.
Читайте: Армія США обладнає нові машини AMPV ракетною установкою