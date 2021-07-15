Компания BAE Systems опубликовала фото боевой машины нового поколения для армии США

Главная » Последние новости » Новости мира » Компания BAE Systems опубликовала фото боевой машины нового поколения для армии США Компания BAE Systems опубликовала фото боевой машины нового поколения для армии США

Закрыть Отправить

Компания BAE Systems, один из крупнейших в мире оборонных подрядчиков, опубликовала новую фотографию многоцелевой бронированной машины (AMPV) армии США.

Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Defence-blog.

AMPV — это программа армии США, направленная на замену парка военно-транспортных средств M113 времен войны во Вьетнаме новыми машинами для решения реальных ситуаций.

Впервые использованная в 1962 году, M113 применялась повсеместно во время конфликта во Вьетнаме и в последующие десятилетия использовалась практически во всех американских военных действиях. Хотя M2 Bradley в значительной степени превзошла M113 в эксплуатации, варианты M113 продолжают использоваться по сей день.

Тем не менее M113 была построена для боевых действий другого поколения, а недавно разработанная AMPV предназначена для значительного увеличения транспортных возможностей солдат. Пять вариантов AMPV — машина общего назначения, командирская машина, миномет, а также машины для медицинской эвакуации и лечения — имеют почти на 80% больше внутреннего объема, чем их предшественник, и значительно больше мощности и живучести. Системы охлаждения и электрические системы также модернизируются с учетом существующих и будущих обновлений.

Читайте: Германия заказала еще больше боевых самолетов Eurofighter Typhoon

«Семейство машин AMPV принесет непревзойденные возможности на поле боя и продемонстрировало выдающуюся живучесть и защиту сил, а также гибкость и возможности роста», — сказал Билл Шихи, директор программы AMPV в BAE Systems.

Новый AMPV — первая гусеничная боевая машина, построенная с нуля для армии США более чем за два десятилетия. Семейство машин с высокой живучестью и мобильностью удовлетворяет острую потребность в замене M113 и обеспечивает значительные улучшения в мощности, мобильности, взаимодействии и живучести боевой группы бронетанковой бригады по сравнению с прежним семейством машин.

Читайте: Армія США обладнає нові машини AMPV ракетною установкою