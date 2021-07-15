«Это разбивает мне сердце»: Джордж Буш раскритиковал решение Байдена вывести войска из Афганистана

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Буш предупредил, что уход подвергнет опасности женщин, девочек и людей, которые работали с иностранными войсками.

Спустя почти двадцать лет после ввода войск в Афганистан бывший президент Джордж Буш раскритиковал приказ президента Джо Байдена отозвать оставшийся персонал как угрозу женщинам, девочкам и тем, кто поддерживал США и центральное правительство Афганистана. Об этос пишут Экономические новости со ссылкой на Businessinsider.

Буш в интервью немецкой телекомпании Deutsche Welle предупредил, что последствия вывода войск США и НАТО из Афганистана будут «невероятно тяжелыми».

«Я боюсь, что афганским женщинам и девушкам будет нанесен невыразимый вред», — сказал Буш, охарактеризовав вывод войск как ошибку нынешнего президента.

Бывший президент, который после ухода с поста в основном воздерживался от политических заявлений, также выразил обеспокоенность по поводу афганцев, которые работали переводчиками или предлагали другую поддержку иностранным войскам. «Их просто бросят на бойню эти очень жестокие люди, и это разбивает мне сердце», — сказал Буш.

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Буш сказал, что, по его мнению, канцлер Германии Ангела Меркель «чувствует то же самое».

Война в Афганистане, часть более широкой «войны с террором», началась при Буше. США вторглись в Афганистан в октябре 2001 года, вскоре после террористических атак 11 сентября, которые были осуществлены экстремистами, в основном из Саудовской Аравии, действовавшими по приказу лидеров Аль-Каиды, таких как Усама бен Ладен, предположительно базирующихся в Афганистане. Примерно два десятилетия спустя США заканчивают свои военные операции, но война с террором продолжается.

«Глобальная война с террором», начатая администрацией Буша, унесла жизни более 800 000 человек в результате прямого военного насилия и привела к перемещению не менее 37 миллионов человек, согласно отчету проекта «Расходы на войну» Университета Брауна. Федеральное правительство также оценивает стоимость войны с террором более чем в 6,4 триллиона долларов.

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Война с террором остается одним из самых спорных аспектов наследия Буша, и ученые широко охарактеризовали ее как серьезную неудачу, подорвавшую доверие к США во всем мире.

Человеческие и экономические издержки конфликта — основные причины, по которым Байден, который как сенатор голосовал за законы, проложившие путь к войне с террором, решил положить конец действиям США в Афганистане.