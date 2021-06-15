Российские С-400 уничтожены в результате имитации ударов во время масштабных учений армии США в Африке (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Российские С-400 уничтожены в результате имитации ударов во время масштабных учений армии США в Африке (ВИДЕО) Российские С-400 уничтожены в результате имитации ударов во время масштабных учений армии США в Африке (ВИДЕО)

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В рамках учений "Africa Lion-2021" военные США провели серию имитационных атак на новейшие российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

Как информирует Экономические новости, об этом пишет The Drive.

По данным издания, имитационные удары наносились во время командно-штабных учений CPX, представляющими собой полностью смоделированную военную игру.

«Не понятно, какие средства были применены участниками учений для осуществления ударов. AFRICOM (африканское руководство вооруженных сил Соединенных Штатов) сообщило, что неуказанные американские и марокканские истребители и американские бомбардировщики будут участвовать в African Lions 2021, а также в других итерациях данных учений», — сообщила газета.

Учения Africa Lion превратились из совместных учений США и Марокко в региональные мероприятия. В текущем году они планируют снова провести тренировки в Сенегале и Тунисе.

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Как подчеркивает издание, ранее появилась информация, что Российская Федерация может поставить ракетные системы С-400 в Алжир и Ливию.

Кремль не так давно настаивал на экспорте С-400 во многие другие государства, в особенности на Ближний Восток.

В 2020 году США ввели санкционные меры в отношении Турции за покупку ею у России системы противовоздушной обороны С-400. Это затруднило отношения между 2-мя государствами. Российская Федерация и Турция подписали в 2017 году договоры на поставку 4 дивизионов С-400 на сумму 2,5 млрд долларов США.

Анкара сообщила, что отношения Турции с Российской Федерацией не могут заменить отношения Турции с Североатлантическим альянсом и Европейским союзом.