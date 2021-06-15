Китай готов запустить первый экипаж на новую космическую станцию

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Первый экипаж новой космической станции Китая готовится к старту на этой неделе в качестве последнего шага в амбициозной программе Пекина по утверждению себя как космической державы.

Эта миссия является первым космическим полетом Китая с экипажем за почти пять лет и является предметом престижа для правительства, поскольку оно готовится отметить 1 июля 100-летие правящей Коммунистической партии с помощью пропагандистской акции. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на ibtimes.

Ракета Long March-2F с тремя астронавтами на космическом корабле Shenzhou-12 должна стартовать с базы в пустыне Гоби на северо-западе Китая в четверг, по словам экспертов, знакомых с этим вопросом.

Астронавты планируют провести три месяца на станции Тяньгун, в самой продолжительной пилотируемой космической миссии Китая на сегодняшний день, с выходом в открытый космос среди их задач.

Астронавты будут стремиться «оснастить и подготовить свой новый космический дом к работе», — сказал Джонатан МакДауэлл, астроном из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.

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По сообщению китайского космического агентства, на прошлой неделе ракета Long March с прикрепленным к ней аппаратом Shenzhou была перемещена на стартовую площадку в Центре запуска спутников в Цзюцюань.

Shenzhou-12 стыкуется с основной секцией станции Тяньгун, названной Тяньхэ, которая была выведена на орбиту 29 апреля. В прошлом месяце грузовой корабль доставил топливо, продовольствие и оборудование для миссии с экипажем.

Еще 11 миссий запланированы в течение следующих полутора лет для завершения строительства Tiangong на орбите, включая установку солнечных панелей и двух лабораторных модулей.

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Три из этих миссий будут доставлять космонавтов для смены экипажа.

«Обеспечение бесперебойной работы станции включает в себя очень подробную и сложную работу, как мы видели на Международной космической станции в первые дни ее существования», — сказал Чен Лан, аналитик GoTaikonauts, специализирующийся на космической программе Китая.

По данным китайского космического агентства, после завершения строительства Tiangong будет иметь массу около 90 тонн и, как ожидается, прослужит не менее 10 лет.

Фото: AFP / Laurence CHU

Она будет намного меньше МКС и похожа на советскую космическую станцию ​​»Мир», запущенную в 1986 году и выведенную из эксплуатации в 2001 году.

Китай на протяжении десятилетий инвестировал миллиарды долларов, чтобы догнать известные космические державы, такие как Соединенные Штаты и Россия.

На данный момент он отправил людей в космос, исследовал Луну, а в прошлом месяце посадил марсоход на Марс — редкое и престижное космическое достижение.

Фото: Национальное космическое управление Китая (CNSA) / HANDOUT

Стремление Китая создать собственный форпост людей на околоземной орбите было вызвано запретом США на размещение его астронавтов на Международной космической станции, и теперь до размещения первого экипажа на Тяньгуне осталось несколько дней.