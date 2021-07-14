Германия создает новое военно-космическое командование

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Немецкие военные объявили о создании отдельного командования, посвященного космосу, став последними из горстки наций, отдающих приоритет большему количеству ресурсов и миссий среди звезд.

Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Defensenews.

Министерство обороны представило новое космическое командование на церемонии 13 июля в Немецком центре информации о космической обстановке в Удеме, расположенном в регионе Северный Рейн-Вестфалия.

Министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с речью на мероприятии.

«Военные реагируют на растущее значение космоса для способности нашего государства функционировать и на растущую зависимость вооруженных сил от космических данных, услуг и продуктов», — говорится в заявлении министерства.

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По данным Немецкого аэрокосмического центра, с 2009 года ВВС Германии, или Люфтваффе, использовали этот центр для наблюдения за космическими средствами, управления системами и маршрутами коммерческих спутников. Осенью 2020 года здесь был открыт Центр воздушных и космических операций, или ASOC, в ответ на объявление НАТО космоса в качестве новой оперативной области на встрече альянса в 2019 году в Лондоне, Англия.

По данным Немецкого института международных отношений и безопасности, как и в случае с НАТО, ASOC уделял больше внимания космосу как оборонительной сфере с целью защиты немецких систем и дальнейшего инвестирования в осведомленность о космической обстановке.

Не только Берлин пытается создать отдельную военно-космическую единицу. Космические силы США были созданы в конце 2019 года как отдельное военное подразделение при Министерстве ВВС США, и теперь они могут похвастаться отдельной строкой бюджета от ВВС и собственным представительством в Объединенном комитете начальников штабов.

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Осенью 2020 года Франция переименовала свои военно-воздушные силы в Воздушно-космические силы после создания в 2019 году нового космического командования Commandement de l’espace. Весной 2021 года Великобритания также создала отдельное космическое командование в качестве объединенного командования, укомплектованного персоналом из британской армии, королевского флота, королевских военно-воздушных сил и гражданской службы.

НАТО назвала космос одним из семи главных приоритетов новых и революционных технологий. В марте министры обороны стран-членов одобрили новую стратегию, направленную на то, чтобы альянс продвигал эти технологии за счет расширения сотрудничества с инновационными центрами и нетрадиционной промышленностью, а также для защиты инвестиций от проблем с экспортом и внешнего влияния.