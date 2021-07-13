В Турции стартует массовое производство систем ПВО Hisar O+
В серийное производство вскоре поступит турецкая система ПВО HİSAR O+.
Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Defenseworld.
«Соглашение о массовом производстве HİSAR O+ подписано с компаниями Aselsan и Roketsan. Поставки по контракту намечены на 2024 год», — написало в Твиттере 12 июля турецкое оборонное представительство (Savunma Sanayii Başkanlığı или SSB).
Три дня назад Исмаил Демир, глава SSB, поделился видео, на котором система HİSAR O+ уничтожает высокоскоростную цель на большом расстоянии и на большой высоте.
HİSAR’dan iki müjde birden!#HİSAR A+ sistemi tüm unsurlarıyla teslim edildi!
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Harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha eden #HİSAR O+ ise seri üretime geçiyor! Hayırlı olsun. 🇹🇷
Durmak Yok Yola Devam!#MilliGururHİSAR pic.twitter.com/f9ecZ87XpK
— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) July 10, 2021
Aselsan производит такие компоненты, как радары, средства управления и контроля и средства управления огнем, в то время как Roketsan отвечал за разработку ракетной системы.
Боевая часть была разработана Советом по научно-техническим исследованиям Турецкого научно-исследовательского института оборонной промышленности (TÜBITAK).
Система HİSAR O+ может вести огонь по шести целям одновременно. Ее дальность действия составляет 25 км, что на 10 км больше, чем у предшественника HİSAR A+.
Эти ракетные системы должны быть эффективными против самолетов противника, вертолетов, крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов и ракет класса «воздух-поверхность».
Молодцы турки.Надеюсь мы в сотрудничестве?