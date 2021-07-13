В Турции стартует массовое производство систем ПВО Hisar O+

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В серийное производство вскоре поступит турецкая система ПВО HİSAR O+.

Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Defenseworld.

«Соглашение о массовом производстве HİSAR O+ подписано с компаниями Aselsan и Roketsan. Поставки по контракту намечены на 2024 год», — написало в Твиттере 12 июля турецкое оборонное представительство (Savunma Sanayii Başkanlığı или SSB).

Три дня назад Исмаил Демир, глава SSB, поделился видео, на котором система HİSAR O+ уничтожает высокоскоростную цель на большом расстоянии и на большой высоте.

Aselsan производит такие компоненты, как радары, средства управления и контроля и средства управления огнем, в то время как Roketsan отвечал за разработку ракетной системы.

Боевая часть была разработана Советом по научно-техническим исследованиям Турецкого научно-исследовательского института оборонной промышленности (TÜBITAK).

Система HİSAR O+ может вести огонь по шести целям одновременно. Ее дальность действия составляет 25 км, что на 10 км больше, чем у предшественника HİSAR A+.

Эти ракетные системы должны быть эффективными против самолетов противника, вертолетов, крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов и ракет класса «воздух-поверхность».