ВМС США приняли поставку третьего десантного корабля нового класса

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ВМС США приняли поставку третьего десантного корабля нового класса Ship to Shore Connector (SSC), который предназначен в качестве эволюционной замены устаревших LCAC на вооружении США.

Доставка произойдет после успешного завершения приемочных испытаний Десантного катера на воздушной подушке (LCAC) 102 с инспекционным советом ВМФ для проверки готовности и возможностей корабля и подтверждения требований. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Defence-blog.

«SSC обеспечивает команду ВМФ и Корпуса морской пехоты возможностями, необходимыми для выполнения ряда сложных миссий с маневренностью и скоростью», — сказал капитан Седрик МакНил, руководитель Программы боевых действий. «Благодаря повышенным характеристикам и надежности это судно следующего поколения будет удовлетворять потребности флота на долгие годы».

Новые десантные корабли построены с аналогичными конфигурациями, размерами и зазорами, что и устаревшие LCAC, что обеспечивает совместимость этого транспортного средства на воздушной подушке следующего поколения с существующими хорошо оборудованными кораблями-амфибиями, а также Экспедиционным трансферным доком.

Программа SSC ​​сейчас находится в серийном производстве, а LCAC 103-115 продвигаются на производственных линиях в Textron Systems в Слайделле, штат Луизиана.

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Учебные корабли SSC, LCAC 100 и 101 находятся на начальном этапе обучения операторов и проходят испытания после поставки в Центре наземных боевых действий ВМС Панама-Сити.

PEO Ships — одна из крупнейших закупочных организаций Министерства обороны США, которая отвечает за разработку и закупку всех эсминцев, десантных кораблей и кораблей поддержки.