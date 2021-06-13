От России требуют 99 млрд долларов за Крым и ЮКОС

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По заявлению представителя президента России Владимира Путина в Госдуме Гарри Минха, общая сумма исков к России в международных арбитражах достигла своего исторического максимума в $99 млрд.

По словам Минха, за последние несколько лет сумма исков к России выросла втрое, в том числе за счёт исков Украины по Крыму, информируют Экономические новости.

Как отмечает чиновник, ещё пару лет назад сумма исков в международных арбитражах была ничтожно мала, всего $35 млрд.

Чиновник сокрушается, что общий объём исков приблизился к сумме, которая равна сумме Фонда национального благосостояния, а это $116 млрд.

Как отмечает Минх, почти половина заявленной суммы по арбитражам, а это $50 млрд, иски по делу ЮКОСа.

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Российский чиновник отмечает, что в случае оплаты исков, придётся взять деньги Центрального Банка России, а это порядка 16% от его резервов, 38% процентов возьмут из доходной части федерального бюджета, а также порядка 30% годового дохода от всего российского экспорта.

Кроме того, несмотря на длительное рассмотрение в апелляционном суде по делу ЮКОСа, России не удалось выиграть апелляцию и теперь ей придётся заплатить помимо $50 млрд по основным искам также приличную пеню, которая накопилась за 6 лет неуплаты, а это порядка 7 млрд долларов.