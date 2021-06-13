Компания Korea Aerospace собирает еще 5 прототипов истребителя KF-21 (ФОТО)

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Компания Korea Aerospace Industries (KAI) собирает еще пять прототипов своего истребителя KF-21 после того, как первый прототип был представлен 9 апреля.

Первый прототип в настоящее время находится в здании напротив сборочной линии, где его начинка подвергается наземным испытаниям, которые продлятся еще около года, говорится в сообщении южнокорейского СМИ Hankyoreh, информируют Экономические новости.

Из пяти прототипов, стоящих на конвейере, второй прототип в настоящее время проходит испытания, чтобы проверить, правильно ли загружаются ракеты.

Изображение, опубликованное в рамках эксклюзивного отчета, показывает пять прототипов в очереди и инженеров, работающих над ними. Ведущий самолет на изображении, предположительно второй прототип, выглядит более законченным, чем другие, с прикрепленными к нему носовым обтекателем и крыльями. Ракеты хранятся рядом с самолетом якобы для проведения погрузочно-разгрузочных испытаний.

Этот наземный репортаж с объекта KF-21 в KAI должен развеять предположения относительно задержек в проекте KF-21, вызванных сообщениями о том, что первый прототип был частично разобран.

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Первые летные испытания запланированы на 2022 год, а весь процесс разработки должен быть завершен к 2026 году. По соглашению с Индонезией Южная Корея должна передать Джакарте один прототип и технологию для производства самолета в Индонезии.

Южнокорейские ВВС планируют получить на вооружение 40 единиц KF-21 к 2028 году и еще 80 единиц к 2032 году.