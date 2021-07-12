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Северная Корея назвала гуманитарную помощь США «зловещей схемой»

Главная » Последние новости » Новости мира » Северная Корея назвала гуманитарную помощь США "зловещей схемой"
 
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Гуманитарная помощь США - это «зловещая политическая схема», направленная на оказание давления на другие страны.

Так сказал северокорейский исследователь после предложений союзников США, таких, как Южная Корея, о том, что вакцины против коронавируса или другая помощь могут способствовать сотрудничеству. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Reuters.

Министерство иностранных дел Северной Кореи раскритиковало помощь США на официальном веб-сайте в воскресенье.

Кан Хён Чхор, известный как старший научный сотрудник Ассоциации содействия международному экономическому и технологическому обмену при министерстве, привел ряд примеров со всего мира, которые, по его словам, подчеркивают практику США по связыванию помощи со своими внешнеполитическими целями.

«Это наглядно показывает, что скрытое намерение Америки навязать «гуманитарную помощь» состоит в том, чтобы узаконить свое давление на суверенные государства и реализовать свой зловещий политический план», — написал Кан.

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Среди примеров, которые он перечислил, был отказ США от помощи правительству в Афганистане, откуда Соединенные Штаты должны вывести последние свои войска в ближайшие недели.

«На практике многие страны испытали горечь из-за того, что возлагали большие надежды на американскую помощь», — сказал Кан.

Американские официальные лица заявили, что поддерживают гуманитарную помощь Северной Корее, но никаких усилий по оказанию прямой помощи не предпринимается.

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Южная Корея пообещала предоставить вакцины против коронавируса, если потребуется, и некоторые аналитики утверждали, что такая иностранная помощь может открыть путь для возобновления дипломатических переговоров с Севером, который отклонил большинство предложений Сеула и Вашингтона с 2019 года.

Министерство объединения Южной Кореи, которое занимается отношениями с Северной Кореей, отметило, что статья не является официальным заявлением, и заявило, что продолжит поиск путей сотрудничества с Пхеньяном для обеспечения здоровья и безопасности в обеих Кореях.

Северная Корея не проявила публичных признаков заинтересованности в помощи со стороны Южной Кореи или Соединенных Штатов, хотя она приняла незначительную помощь от Китая и России.
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