Курьез: Жители российской деревни попросили Ангелу Меркель заасфальтировать им дорогу (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Курьез: Жители российской деревни попросили Ангелу Меркель заасфальтировать им дорогу (ВИДЕО) Курьез: Жители российской деревни попросили Ангелу Меркель заасфальтировать им дорогу (ВИДЕО)

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Жители маленькой деревушки Верхний Кабуш, что находится в Омской области (Россия), обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой заасфальтировать их сельскую дорогу.

В своём видеообращении жители села отметили, что просьба адресована канцлеру Германии неслучайно, поскольку деревню Верхний Кабуш основали в ХIX — XX веке «русские немцы». И с тех самых пор главная улица населенного пункта не асфальтировалась. Об этом сообщают Экономические новости со ссылкой на видеосюжет «Сибирь. Реалии».

По словам местного депутата Ирины Дроздовой, неоднократные обращения в местные органы никакого результата не дали, поэтому у жителей деревни осталась последняя надежда на госпожу Меркель.

Как заявила Дроздова, «страна — самая лучшая, а вот правительство — самое худшее».

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Односельчане единогласно выразили готовность записать видеообращение к Меркель с просьбой заасфальтировать дорогу, поскольку кредит доверия к российской власти у них полностью исчерпан.

Так, в непогоду людям приходится очень тяжело. Многие старики не могут добраться до магазина за продуктами, а детей приходится носить на руках, поскольку бездорожье такое как в первые дни, когда «русские немы» основали эту деревню в ХIX — XX веке. С тех пор дорога не изменилась, ее все также нет.

По мнению жителей деревни Верхний Кабуш, у них есть реальные шансы получить помощь от Ангелы Меркель, поскольку автобус от экс-президета США Билла Клинтона они уже получили.

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Так, по словам местных жителей, много лет назад, та же Ирина Дроздова обращалась к американскому Президенту Биллу Клинтону с просьбой обеспечить деревню транспортом. И он не остался равнодушен к просьбе селян. Теперь у села есть автобус, который ездит дважды в день по отсутствующей дороге.

В случае, если Ангела Меркель согласится помочь жителям Верхний Кабуш, у селян уже есть составленная смета, которую они в любой момент готовы ей предоставить.