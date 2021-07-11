Польша может закупить у США танки M1 Abrams

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Министерство обороны Польши, как сообщается, готовится купить около 250 танков M1 Abrams у США, спустя два месяца после того, как оно объявило о планах закупить 24 турецких беспилотника Bayraktar TB2.

Как передают Экономические новости со ссылкой на Defensenews, два источника, близких к сделке, сообщили польскому новостному сайту Gazeta.pl, что министерство ведет переговоры о потенциальных условиях контракта.

«Ходили слухи, что подобное приобретение возможно. Теперь дело не только в этом. Детали прорабатываются, хотя окончательное решение еще не принято», — сказал один из источников.

Отвечая на вопрос о возможном приобретении танка и его статусе, представитель министерства обороны Польши сказал Defense News, что «в рамках текущего анализа, связанного с оперативными потребностями, мы определили необходимость обеспечения польских бронетанковых войск современными танками, что соответствовало бы требованиям современного поля боя».

«В настоящее время мы проводим аналитико-концептуальную работу с целью определения возможностей обеспечения этих мощностей на основе имеющихся технических решений, которые предлагаются Польше потенциальными поставщиками», — сказал представитель.

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По сообщениям, польские вооруженные силы заинтересованы в приобретении до 250 танков в варианте M1A2 SEPv3 и еще десятка гусеничных машин для обучения в рамках сделки на сумму от 11 млрд злотых (2,9 млрд долларов США) до 19 млрд злотых (5 млрд долларов США).

Возможное приобретение значительно расширит мощности современных танков Польши. В рамках последнего пополнения своего танкового парка в 2002 году страна получила 128 танков Leopard 2A4 от немецких вооруженных сил. В 2013 году Минобороны подписало сделку на приобретение еще 119 танков A4 и A5 у Германии.

Польша хотела приобрести новую платформу гусеничной машины для замены устаревших танков Т-72 и ПТ-91 советской разработки. В 2019 году Варшава заявила об интересе к проекту европейского основного боевого танка — разработке, инициированной французско-германским тандемом. Но на сегодняшний день за этими заявлениями не последовало какое-либо обязательное решение.

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