НАТО продолжит укреплять позиции в Черном море

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Джеймс Аппатурай сообщил, что НАТО сохранит свое представительство в Черном море.

Спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай в эфире грузинского Первого канала сообщил, что НАТО сохранит свое присутствие в Черном море и будет дальше продолжать укреплять сотрудничество со странами-партнерами в черноморском регионе на фоне ситуации с британским эсминцем, информируют Экономические Новости.

Джеймс Аппатурай отметил, что российской стороне важно понять, что союзники НАТО в этом вопросе бескомпромиссны. У НАТО есть твердая позиция в отношении свободы судоходства. Также Альянс еще раз подчеркивает, что Крым — это Украина. Спецпредставитель генсека НАТО сказал, что во время происшествия с британским эсминцем союзники НАТО продемонстрировали твердую позицию в защите «перечисленных принципов».

Джеймс Аппатурай сказал, что Кремль продолжает осуществлять дестабилизацию региона и размещает ракетные системы в оккупированном Крыму. НАТО сейчас работает над обменом информацией и политическими консультациями с Грузией и Украиной. И Альянс категорично не согласен с тем, что «Черное море принадлежит Роcсии».

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Также Спецпредставитель генсека НАТО сказал, что Великобритания предоставила НАТО полную информацию о случившемся. Британский эсминец HMS Defender мирно проходил через территориальные воды Украины в соответствии с положениями международного права.