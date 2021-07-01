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НАТО продолжит укреплять позиции в Черном море

Главная » Последние новости » Новости мира » НАТО продолжит укреплять позиции в Черном море
 
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Джеймс Аппатурай сообщил, что НАТО сохранит свое представительство в Черном море.

Спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай в эфире грузинского Первого канала сообщил, что НАТО сохранит свое присутствие в Черном море и будет дальше продолжать укреплять сотрудничество со странами-партнерами в черноморском регионе на фоне ситуации с британским эсминцем, информируют Экономические Новости.

Джеймс Аппатурай отметил, что российской стороне важно понять, что союзники НАТО в этом вопросе бескомпромиссны. У НАТО есть твердая позиция в отношении свободы судоходства. Также Альянс еще раз подчеркивает, что Крым — это Украина. Спецпредставитель генсека НАТО сказал, что во время происшествия с британским эсминцем союзники НАТО продемонстрировали твердую позицию в защите «перечисленных принципов».

НАТО продолжит укреплять позиции в Черном море

Джеймс Аппатурай сказал, что Кремль продолжает осуществлять дестабилизацию региона и размещает ракетные системы в оккупированном Крыму. НАТО сейчас работает над обменом информацией и политическими консультациями с Грузией и Украиной. И Альянс категорично не согласен с тем, что «Черное море принадлежит Роcсии».

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НАТО продолжит укреплять позиции в Черном море

Также Спецпредставитель генсека НАТО сказал, что Великобритания предоставила НАТО полную информацию о случившемся. Британский эсминец HMS Defender мирно проходил через территориальные воды Украины в соответствии с положениями международного права.
Экономические новости youtube Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 217

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