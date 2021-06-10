Пострадавшую в пожаре французскую атомную подлодку Perle соединят с другой подлодкой

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Поврежденная в пожаре французская подводная лодка Perle готова к спуску на воду после того, как ее задняя часть была соединена с передней частью списанной подводной лодки Saphir. Это первый важный шаг для возвращения атомной подводной лодки к жизни.

Сильвен Тиранд, заместитель директора программы Perle, подробно рассказал о ремонтном решении, которое заключалось в соединении задней части Perle с носовой частью Saphir, АПЛ (атомной подводной лодки), списанной в 2019 году. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Defenseworld.

Сильвен Тиранд рассказал изданию Naval Group, что Perle будет спущена на воду в июне 2021 года и передана на площадку Homet для работ по сращиванию и восстановлению. Затем в начале ноября подлодка вернется на объект ВМС Франции в Тулоне для оставшегося капитального ремонта.

Тиранд сказал, что Perle прибыла на площадку ВМС Шербур в январе этого года, где она была размещена на стартовом комплексе подводных лодок (DME); Saphir заняла свое место там в середине февраля.

В феврале и марте команды в Шербурге вскрыли две подводные лодки. Затем они использовали двойную шагающую балку для перемещения подсекций подводной лодки и выровняли их для соединения (сварка прочного корпуса). Эта работа только что была завершена.

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Подготовка областей рубки и стыковки подводных лодок началась еще в октябре в Тулоне для Perle и в ноябре для Saphir в Шербурге. Эта работа заключалась в снятии и демонтаже оборудования в зоне вырубки для сохранения физической целостности на протяжении всей операции.

Команды также выполнили электрические проверки и проверку центровки всех кабелей и отремонтировали коллекторы, чтобы можно было соединить заднюю часть Perle с передней частью Saphir.

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Пожар на подводной лодке Perle в порту Тулона