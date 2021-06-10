РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

10.06.2021 г.
09:45 Самые "щедрые" алименты: мужчина в свою последнюю выплату высыпал на лужайку бывшей жены 80000 монет
09:04 Пострадавшую в пожаре французскую атомную подлодку Perle соединят с другой подлодкой
08:40 На аукционе собираются продать автомобиль принцессы Дианы, который был подарком от принца Чарльза
08:20 Определен самый лучший в мире город для жизни
07:15 США построят крупный боевой корабль нового поколения, который станет основой их военно-морского флота
06:30 Резкое похудение Ким Чен Ына вызвало волну слухов о его здоровье
09.06.2021 г.
22:45 Британка установила рекорд, пешком преодолев 8000 км за три года
Все новости мира

Аналитика

06.06.2021

Закон о деолигархизации: пиаршоу или реальная борьба

Закон о деолигархизации: пиаршоу или реальная борьба
Широко распиаренный законопроект Зеленского о борьбе с олигархами оказался, мягко выражаясь, сочинением на тему, имеющую весьма далекое отношение к реальной ...
04.06.2021

«Северный поток-2»: риски и последствия для Украины

«Северный поток-2»: риски и последствия для Украины
Ситуация вокруг скандального газового проекта «Северный поток-2» (СП-2) кардинально изменилась после того, как президент США Джозеф Байден признал, что ...
01.06.2021

Пора отдыхать: Как и где комфортно и безопасно провести отпуск-2021

Пора отдыхать: Как и где комфортно и безопасно провести отпуск-2021
Директор Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге выступил против возобновления международных путешествий. Он считает, что ...

Последние новости

10.06.2021 г.
09:45 Самые "щедрые" алименты: мужчина в свою последнюю выплату высыпал на лужайку бывшей жены 80000 монет
09:20 Новый стиль для Киевской школы экономики
09:04 Пострадавшую в пожаре французскую атомную подлодку Perle соединят с другой подлодкой
08:40 На аукционе собираются продать автомобиль принцессы Дианы, который был подарком от принца Чарльза
08:20 Определен самый лучший в мире город для жизни
08:00 В одной из столичных многоэтажек оборвался лифт: погиб мужчина
07:45 В Чернобыльском заповеднике у исчезающих лошадей Пржевальского появилось потомство (ФОТО)
07:15 США построят крупный боевой корабль нового поколения, который станет основой их военно-морского флота
07:00 В Днепре чудом удалось спасти мужчину, у которого из-за COVID-19 было почти 100% поражение легких
06:30 Резкое похудение Ким Чен Ына вызвало волну слухов о его здоровье
09.06.2021 г.
23:00 Нардепам-миллионерам от «Слуги народа» государство оплачивает аренду жилья
22:45 Британка установила рекорд, пешком преодолев 8000 км за три года
22:36 В новом отопительном сезоне вода, тепло и электроэнергия станут для украинцев "золотыми"
22:12 "Храм оленя": Сын Януковича открыл в России ночной клуб на базе завода ракетных двигателей (ВИДЕО)
21:59 Для борьбы с COVID-19 вакцинации недостаточно: что известно
21:57 Ученым удалось оживить животное, которое 24 000 лет провело в вечной мерзлоте
21:47 ВСУ провели мощные учения на границе с Крымом (ВИДЕО)
21:20 Экспорт в ЕС вырос более чем на треть, - Шмыгаль
20:58 В Киеве на мосту спасли сразу двух самоубийц (ВИДЕО)
20:41 Постоянное присутствие НАТО в Черном море должно быть усилено, - Джапарова
20:29 Европарламент утвердил введение цифровых COVID-сертификатов
19:58 Марсианский вертолет NASA совершил новый полет (ФОТО)
19:47 В киевском Гидропарке под мостом нашли мину
19:24 National Geographic признал существование пятого океана: подробности
18:58 Огненное кольцо: где и когда смотреть уникальное солнечное затмение
18:48 "Зависимость от военной техники РФ устраняется": Словакия приобретает у США вертолеты Sikorsky UH-60
18:25 Против "паспортов вакцинации": в Чехии проходит массовый протест
17:43 "Вступление в ЕС и НАТО": в Украине одобрили стратегию внешней политики
16:52 "Необходимо продлить": в Минздраве рассказали о планах по карантину
16:39 В Киеве лоб в лоб столкнулись автобусы: есть пострадавшие. ФОТО
16:37 Металлургия скоро будет цифровой - Юрий Рыженков о планах группы Метинвест
16:28 "Не останемся в стороне": Кабмин одобрил выделение $6 млн на погашение долга другой страны перед МВФ
16:01 "Без очередей": в Киеве запустили онлайн-запись на вакцинацию против COVID-19
14:20 На Украину обрушились грозы: видео последствий непогоды
14:00 В столице Украины засветился эксклюзивный суперкар (ФОТО)
13:41 Стреляли из автомата с улицы: в Житомирской области напали на семью. ВИДЕО
13:40 В ЮАР женщина установила рекорд, родив сразу 10 детей
13:33 В Украине временно остановили выдачу "прав" и регистрацию транспорта
13:24 Первая в мире страна легализовала биткойны как платежное средство
13:20 Пандемия COVID-19 снизила уровень преступности во всем мире, - исследование
13:14 В Украине цена черешни бьет рекорды. "Переплюнула" даже европейские ценники
13:00 Украинцам временно перестанут выдавать водительские удостоверения: в чем причина?
12:51 Суд по делу MH17 продолжается. Свидетель дал важные показания
12:43 Владимир Зеленский встретится с украинскими бойцами на передовой
12:28 Войска России у границ Украины и НАТО: Зеленский опять поговорил с Трюдо
12:27 Пашинян предложил Алиеву обменять своего сына на всех военнопленных
11:56 Генетический след Covid-19 указывает на искусственное происхождение этого вируса, - ученые
11:20 CNN обнародовал аудиозапись беседы главы ОП Ермака с Джулиани и Волкером
11:16 Санкции продолжаются: Евросоюз продлил запрет на инвестиции в Крым
11:12 В Украине появятся платные тесты ВНО. Что нужно знать?
11:10 Президент США Джо Байден отправился в 8-дневную поездку по Европе
10:58 ​Адская жара отменяется: Появился детальный прогноз на все лето в Украине
10:55 Из-за неравномерного восстановления мировой экономики бедные страны останутся позади, - Всемирный банк
10:31 Американские военные успешно испытали многоразовую систему для перехвата дронов
10:27 COVID В Украине: Вся страна оказалась в "зеленой" зоне
10:00 Цена на нефть поднялась почти до двухлетнего максимума
09:50 Врач предупредил об угрозе "черного грибка" в Украине. Кто в зоне риска?
09:43 Макрон получил пощечину во время поездки по юго-востоку Франции (ВИДЕО)
09:40 Истребитель ВВС Болгарии упал в Черное море. Что известно?
09:28 "Ничто окончательно не согласовано": В МИД Украины сделали заявление по "Северному потоку-2"
08:57 Роботы и кибервойна: НАТО учится сдерживать Путина и дают важный совет Украине
08:45 Глава дипломатии Европейского Союза впервые публично назвал Лукашенко диктатором
08:32 У Украины есть все необходимые инструменты для дальнейшего продвижения в НАТО, - Блинкен
08:32 Макрон прокомментировал инцидент с пощечиной
08:17 В Украине успешно прошли испытания БТР-4Е (ВИДЕО)
07:45 Харьковские коммунальщики "поразили" своим мужеством, укладывая новый асфальт в ливень (ВИДЕО)
07:30 ТОП самых быстрых автомобилей в мире: рекорд скорости составляет 1200 км/ч
07:25 Ученые выяснили, как курение влияет на риск заразиться коронавирусом
06:51 В Украину идут грозы, град и шквалы: объявлено штормовое предупреждение
08.06.2021 г.
23:59 Первую в истории дозаправку истребителя ВВС США от беспилотника показали на видео
23:22 Спецслужбы США создали "анонимный" мессенджер: в ловушку уже попали более 800 преступников
23:15 Одно из чудес украинской природы засыпали кучей камней и мусором (ФОТО)
23:10 «Конык» и «Волык»: Украинцам показали первые отечественные электромобили (ФОТОрепортаж)
22:20 В Индии непогода унесла жизни больше двух десятков людей. ФОТО
21:59 В Канаде презентовали роскошный бронированный Cadillac (ВИДЕО)
21:41 Курьез: В Киеве водитель маршрутки насмешил требованиями к проезду (ФОТО)
21:19 Украинцам пересчитали пенсии: кто получит доплаты
20:48 На Прикарпатье произошел мощный взрыв на газопроводе (ФОТО)
20:28 Киберполиция разоблачила опасного мошенника
19:49 Всемирный банк прогнозирует рекордный рост экономики
19:14 Испанским учителям по ошибке вкололи по шесть доз вакцины Pfizer
18:59 На карпатской горе Пикуй таинственным образом исчезла статуя Иисуса Христа (ФОТО)
18:36 Снег покрыт "кровавыми пятнами": ученые раскрыли тайну
18:32 Арктический ледяной щит тает быстрее, чем прогнозировали ученые
18:15 США и Германия обсуждают компенсацию Украине из-за Северного потока-2
17:56 В Украине планируют начать производство натовских мин (ФОТО)
17:24 В Украине создадут Национальную биржу торговых капиталов и товаров
17:03 Стали известны новые факты о зарядке Tesla Cybertruck
16:40 Дополнительные катера и беспилотники: на границе с Беларусью усилили патрулирование. ФОТО
Все новости »

Пострадавшую в пожаре французскую атомную подлодку Perle соединят с другой подлодкой

Главная » Последние новости » Новости мира » Пострадавшую в пожаре французскую атомную подлодку Perle соединят с другой подлодкой
 
Печать Отправить на почту

 

 

Поврежденная в пожаре французская подводная лодка Perle готова к спуску на воду после того, как ее задняя часть была соединена с передней частью списанной подводной лодки Saphir. Это первый важный шаг для возвращения атомной подводной лодки к жизни.

Сильвен Тиранд, заместитель директора программы Perle, подробно рассказал о ремонтном решении, которое заключалось в соединении задней части Perle с носовой частью Saphir, АПЛ (атомной подводной лодки), списанной в 2019 году. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Defenseworld.

Сильвен Тиранд рассказал изданию Naval Group, что Perle будет спущена на воду в июне 2021 года и передана на площадку Homet для работ по сращиванию и восстановлению. Затем в начале ноября подлодка вернется на объект ВМС Франции в Тулоне для оставшегося капитального ремонта.

Тиранд сказал, что Perle прибыла на площадку ВМС Шербур в январе этого года, где она была размещена на стартовом комплексе подводных лодок (DME); Saphir заняла свое место там в середине февраля.

В феврале и марте команды в Шербурге вскрыли две подводные лодки. Затем они использовали двойную шагающую балку для перемещения подсекций подводной лодки и выровняли их для соединения (сварка прочного корпуса). Эта работа только что была завершена.

Читайте: Пожар на французской атомной подлодке нанес непоправимый ущерб судну, - ветеран-подводник

Подготовка областей рубки и стыковки подводных лодок началась еще в октябре в Тулоне для Perle и в ноябре для Saphir в Шербурге. Эта работа заключалась в снятии и демонтаже оборудования в зоне вырубки для сохранения физической целостности на протяжении всей операции.

Команды также выполнили электрические проверки и проверку центровки всех кабелей и отремонтировали коллекторы, чтобы можно было соединить заднюю часть Perle с передней частью Saphir.

Пострадавшую в пожаре французскую атомную подлодку Perle соединят с другой подлодкой

Читайте: ВМС Франции испытали противокорабельную ракету с атомной подводной лодки (ВИДЕО)

Пожар на подводной лодке Perle в порту Тулона
Экономические новости youtube
Посещений: 440

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Закон о деолигархизации: пиаршоу или реальная борьба
«Северный поток-2»: риски и последствия для Украины
Пора отдыхать: Как и где комфортно и безопасно провести отпуск-2021
Итоги мая: Уникальный шанс для Украины, битва за Киев и шпионские страсти в Европе
Кризис в Гибралтаре с видом на Западную Сахару. Марокко не первый раз давит нелегалами на Испанию и Европу
Богдан Данилишин: Экономика Украины восстанавливается, главное не терять темпов развития
Урезание субсидий: кто лишится права помощи от государства
Рынок газа в действии: что означает отмена фиксированных цен для коммунальщиков
Отмена ПСО по газу для тепловиков приведет к коллапсу ЖКХ
Экономический прорыв: Использует ли Украина высокие мировые цены на сырье для реиндустриализации
Все статьи





Армия

Комплекс радиоподавления линий управления авиацией «Лиман»
Беспилотный летательный аппарат SpyLite (Израиль)
Ракета класса «воздух—воздух» Mitsubishi AAM (Япония)
Оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2»
Вся армия    >>

Персоны

Лорак
Ани
Лагард

Кристин
Ляшко
Олег
Вощевский
Валерий
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Проблемы реформы здравоохранения: почему врачи массово уезжают из Украины

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка


Мнения
Пять причин, почему Украину не пригласили на саммит НАТО
Константин Елисеев

Пять причин, почему Украину не пригласили на саммит НАТО

Надо делать выводы
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Паспорта-книжечки вскоре заменят на ID-карты: чем это обернется для украинцев (12889)

"Мы с Мухтаром на границе»: лучшие фотожабы недели (9576)

Дональд Трамп стал объектом шуток из-за своего внешнего вида на съезде республиканцев (7597)








Экономические новости youtube



Тарифы





bigmir)net TOP 100

 