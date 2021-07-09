В Нафтогазе назвали новую цену на газ

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Аналитика

08.07.2021

Как американский миллиардер Эрик Принс планировал взять под контроль ВПК и создать частную армию в Украине

Как американский миллиардер Эрик Принс планировал взять под контроль ВПК и создать частную армию в Украине
На второй вечер своего визита в Киев у Эрика Принса было запланировано свидание за ужином. Несколько его украинских партнеров договорились встретиться ...
07.07.2021

Параноидальные страдания путинской России

Параноидальные страдания путинской России
Военные события в Черном море, сопровождаемые гиперболизированными заявлениями российских официальных лиц, свидетельствуют о растущих тревогах в Кремле ...
06.07.2021

Рост коммунальных тарифов далеко обгонит прогнозы Кабмина

Рост коммунальных тарифов далеко обгонит прогнозы Кабмина
Трудно понять, какими резонами пользуются чиновники, когда сочиняют экономические прогнозы...

Последние новости

09.07.2021 г.
23:31 "Дворец на рельсах": дизайнер презентовал концепт роскошного поезда (ФОТО)
23:14 Турецкий беспилотник Bayraktar с украинским двигателем установил новый рекорд высоты (ВИДЕО)
23:12 В Литве министр юстиции Малюська забрался в реку в деловом костюме (ФОТО)
23:10 Байден призвал Путина разобраться с атаками российских кибервымогателей
23:05 Литва начала строительство стены из колючей проволоки на границе с Беларусью (ФОТО)
23:03 "Лечит за несколько дней": в Израиле создали лекарство против COVID-19
22:59 Harley-Davidson презентовал роскошный бюджетный электробайк (ФОТО)
22:48 СБУ задержала фальшивомонетчика (ВИДЕО)
22:16 В Google сделали важное заявление по смартфонам на Android
21:58 Блогерша обнаружила необычный побочный эффект после COVID-вакцины
21:19 На Киевщине создали рекордно большой герб Украины (ФОТО)
20:49 В ООН осудили жестокое обращение с узниками со стороны российских боевиков на Донбассе
19:28 На Нью-Йорк обрушился мощный тропический шторм
18:59 В Бангладеше на фабрике вспыхнул мощный пожар: много погибших
18:49 В Нафтогазе назвали новую цену на газ
18:18 В Госстате рассказали о инфляции в Украине
17:59 ТОП-5 самых популярных электромобилей в Украине
17:39 В МОЗ развеяли очередной миф о вакцинации
17:25 В Беларуси пытали задержанного украинца: МИД отреагировал
16:28 На Прикарпатье активизировались змеи: заползают в дома и машины
16:01 Часть Киева осталась без электричества
15:19 В Верховной Раде одобрили окончательный законопроект о налоге на игорный бизнес
14:55 "Метинвест" внедряет систему компьютерного зрения на Ингулецком ГОКе
14:47 Илья Кива был замечен в самом дорогом турецком отеле, номер в котором стоит $1000 за сутки. ВИДЕО
14:39 Десантный корабль ВМС США впервые зашел в Черное море
13:33 Стало известно имя главного арбитра финального матча Евро-2020
13:21 Украинский самолет-гигант Ан-225 "Мрия" доставил гуманитарный груз в Африку (ВИДЕО)
13:19 Лоб в лоб: в Черкасской области в результате ДТП погиб водитель. ФОТО
12:08 Украина введет санкции против высших должностных лиц белорусских силовых структур, а также сына Лукашенко
11:16 Политик Виктор Медведчук останется под домашним арестом до сентября
11:12 Подлодки России заставили Британию потратить 230 миллионов фунтов стерлингов - Daily Express
10:53 На трассе Киев-Ковель мотоцикл влетел под грузовик: двое погибших. ФОТО
10:37 Метро превратились в подземные озера: в Нью-Йорке началось наводнение. ФОТО
10:26 ЕС наложит штраф на немецких автопроизводителей в размере 875 млн. евро
10:17 Рост цен на нефть особо не повлияет на восстановление мировой экономики, - эксперты
10:07 На китайской авиабазе засекли загадочный гиперзвуковой беспилотник с искусственным интеллектом (ФОТО)
09:55 Глава Минздрава Виктор Ляшко назвал лучшую вакцину от COVID-19
09:42 Плавятся даже машины: В Кувейте зафиксирован аномальный температурный рекорд - 73°C
09:36 Против КГГА и "Киевавтодора" выдвинуто подозрение в разворовывании 110 млн гривен на строительстве дорог. ВИДЕО
09:27 Легковушку выкинуло на встречную полосу: под Днепром произошло масштабное ДТП. ФОТО
09:27 Китай показал сверхсекретный беспилотник с искусственным интеллектом, который может уничтожать подлодки без участия человека
09:15 Разбросанные машины и поваленные деревья: последствия торнадо, обрушившегося на юго-восток США. ФОТО. ВИДЕО
09:00 В Херсонской области начал функционировать самый большой полигон ВСУ "Ягорлык". ФОТО
08:45 Курьез: американец во время рыбалки поймал огромную золотую рыбу. ФОТО
08:30 Уникальный Porsche Carrera GT чемпиона Формулы 1 был продан за $1 миллион. ФОТО
08:15 Нардеп в состоянии наркотического опьянения совершил ДТП и пытался скрыться. ВИДЕО
08:15 Toyota Camry три раза взорвалась во время движения по оживленной улице. ВИДЕО
08:00 В какие страны могут полететь украинцы, которые имеют две прививки CoronaVac
07:45 "Надо поменять стилиста": Елена Зеленская попала в конфуз с новой прической. ФОТО
07:30 Под Одессой "ВАЗ" влетел в грузовик: водитель скончался до приезда скорой. ФОТО
07:15 В мире на одного миллиардера стало больше: что о нем известно. ФОТО
07:00 ТОП-7 самых ожидаемых новинок на автомобильном рынке в 2021 году
00:25 В Киеве появятся интеллектуальные камеры видеонаблюдения: где установят
08.07.2021 г.
23:59 Ученые из США предложили изменить стратегию вакцинации против COVID-19
23:53 Украину в июле накроет аномальная жара - климатолог
23:07 Потрескавшийся асфальт и сухие деревья: что стало с парком возле "Донбасс Арены". ФОТО
23:02 "Летучий голландец": Сеть поразило видео с одиноко плывущей баржей (ВИДЕО)
23:00 В США презентовали рендер новейшего бомбардировщика B-21 Raider (ФОТО)
22:55 ТОП-3 самых популярных в Украине б/у авто
22:45 В Германии собираются построить водородный авиалайнер
21:46 В столице Tesla влетела в маршрутку (ВИДЕО)
21:34 Тревога о российских военных самолетах напугала президентов Испании и Литвы (ФОТО и ВИДЕО)
21:19 "Атака божьих коровок": в Одессе жуки "нападают" на туристов (ВИДЕО)
20:52 "Газпром" уже использует газ в качестве "энергетического оружия" против ЕС
20:19 В Кабмине сказали, когда Украина может стать членом ЕС и НАТО
20:12 ОБСЕ: Ситуация с безопасностью на Донбассе ухудшается
19:52 Лукашенко закрыл крупнейшее сетевое СМИ и приказал задержать журналистов
19:38 В Индии пьяные буйволы выдали группу торговцев незаконным алкоголем
19:07 "Когда?": Кулеба обратился к НАТО
18:56 Евросоюз признал первый иностранный COVID-сертификат: какой стране повезло
18:53 СБУ выявила крупнейшую нелегальную криптовалютную майнерскую ферму в Украине
18:33 Вспоминаем путь Дастина Порье перед его третьим боем с Конором Макгрегором
18:06 Россия быстро может перейти от маневров к активным действиям, - глава Бундесвера
17:49 В ООН сделали важное заявление по переписи населения в Украине
17:24 В Минсоцполитики разъяснили ситуацию с субсидиями
16:01 В Беларуси вспыхнул мощный пожар на заводе "МАЗ" (ВИДЕО)
15:46 Когда в Украине может начаться масштабная вспышка штамма COVID-19 "Дельта"
14:23 «Укрзализныця» заморозила выплату премий и взяла кредит на выплату зарплаты - СМИ
14:08 "Украина ожидает до $10 млрд дополнительных инвестиций из-за начала работы рынка земли", - Шмыгаль
14:00 "Северный поток-2" может стать российской ловушкой для НАТО, – ИноСМИ
13:40 Число вакансий для украинских рабочих за рубежом выросло почти в два раза
13:20 Роботов-псов от Boston Dynamics научили синхронно танцевать: видео танца стало хитом
13:00 Новинку Volkswagen ID.Buzz заметили на тестах (ФОТО)
12:57 Рынок недвижимости: Как изменились цена на жилье в разных городах
12:54 Курьез: на торговом центре в Японии установили гигантскую мяукающую кошку (ВИДЕО)
12:45 Беспрецедентная жара и изменение климата: что происходит в разных странах мира
12:43 Когда дизайнер становится кондитером: фото нарядов и аксессуаров из шоколада. ФОТОрепортаж
12:35 Шмыгаль рассказал о 5G-планах для украинской власти
12:30 Украинский курорт ушел под воду: ливнями затопило базы отдыха (ФОТО)
Все новости »

В Нафтогазе назвали новую цену на газ

Главная » Последние новости » Новости рынков » В Нафтогазе назвали новую цену на газ
 
Печать Отправить на почту

 

 

Нафтогаз отменил тарифный план "Месячный".

В ООО «Газопоставляющей компании «Нафтогаз Украины» (ГК «Нафтогаз Украины») сообщили, что с 1 июля компания приостанавливает тарифный план «Месячный» из-за отсутствия заявок от клиентов, говорится в сообщении компании. Об этом информируют Экономические Новости.

Подключение к плану «Месячный» происходило исключительно по желанию клиента. А по состоянию на июль на обслуживании у компании по тарифному плану «Месячный» не было ни одного клиента. В Нафтогазе сообщили, что не видят выгоды для клиентов в тарифном плане «Месячный». И поэтому в июле компания ГК «Нафтогаз Украины» утвердила для коммерческих клиентов фиксированную цену на газ в размере 7,96 грн за куб.м в рамках соответствующего тарифного плана «Фиксированный».

В Нафтогазе назвали новую цену на газ

Важно отметить, что эта цена является наиболее низкой на рынке. Компания также осуществляет разработку нового тарифного плана для бытовых клиентов. В Нафтогазе подчеркнули, что клиентам компании, которые подключили план «Годовой» в прошлом году, стоимость и условия не изменятся до завершения договора.

Читайте: Украина заявляет о "шантаже" со стороны Газпрома, сокращающего поставки газа в Европу

В Нафтогазе назвали новую цену на газ

Напомним, ценовые предложения «Месячного» плана обусловлены состоянием европейского рынка, на котором цены на газ сейчас являются наиболее высокими за последние 13 лет. На начало июля стоимость европейского природного газа продолжила тенденцию к росту и по сравнению с прошлой неделей увеличилась на 14%.


Экономические новости youtube Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 235

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 
Подписаться
Уведомить о
0 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии



Аналитика

Рост коммунальных тарифов далеко обгонит прогнозы Кабмина
Итоги июня: Страх и ненависть в Черном море, вакцинный национализм и удар Украины в ворота Путина
Теневые лоббисты: отрасли-драйверы роста экономики не участвуют в наполнении бюджета
Может ли поворот Зеленского к популизму спасти его на следующих президентских выборах?
Туристическая Украина: Лучшие места для незабываемого отпуска 2021
Выборы в Армении: войны не будет, но картина стала еще запутаннее...
Инцидент с британским эсминцем в Черном море: Почему Кремль хочет сорвать военные учения «See Breeze – 2021»
Нулевая декларация: Зе-власть загоняет граждан страны в долговую яму
Обдерут на продаже квартир и выдавят с земельных наделов
Рынок земли по-украински: какие риски могут возникнуть и как их избежать
Все статьи



Армия

Боевая машина пехоты БМП-3
Беспилотный летательный аппарат А-11 «Стриж»
Самоходная артиллерийская установка Type 60 (Япония)
Боевой модуль «Тайпан»
Вся армия    >>

Персоны

Мочанов
Алексей
Поярков
Сергей
Ложкин
Борис
Евгеньевич
Черныш
Вадим
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Курьез: американец во время рыбалки поймал огромную золотую рыбу. ФОТО (9259)

"Надо поменять стилиста": Елена Зеленская попала в конфуз с новой прической. ФОТО (8977)

Плавятся даже машины: В Кувейте зафиксирован аномальный температурный рекорд - 73°C (2762)

В какие страны могут полететь украинцы, которые имеют две прививки CoronaVac (1882)

Нардеп в состоянии наркотического опьянения совершил ДТП и пытался скрыться. ВИДЕО (1599)

Стало известно имя главного арбитра финального матча Евро-2020 (1446)

В мире на одного миллиардера стало больше: что о нем известно. ФОТО (1064)

"Лечит за несколько дней": в Израиле создали лекарство против COVID-19 (1023)

В Херсонской области начал функционировать самый большой полигон ВСУ "Ягорлык". ФОТО (998)

Легковушку выкинуло на встречную полосу: под Днепром произошло масштабное ДТП. ФОТО (933)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Проблемы реформы здравоохранения: почему врачи массово уезжают из Украины

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка


Мнения
Пять причин, почему Украину не пригласили на саммит НАТО
Константин Елисеев

Пять причин, почему Украину не пригласили на саммит НАТО

Надо делать выводы
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Курьез: американец во время рыбалки поймал огромную золотую рыбу. ФОТО (9258)

"Надо поменять стилиста": Елена Зеленская попала в конфуз с новой прической. ФОТО (8974)

В Сети показали "руины русского мира", сравнив фото Донецка сейчас и до оккупации (8492)








Экономические новости youtube



Декларация





bigmir)net TOP 100

 