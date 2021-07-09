В Нафтогазе назвали новую цену на газ

Главная » Последние новости » Новости рынков » В Нафтогазе назвали новую цену на газ В Нафтогазе назвали новую цену на газ

Закрыть Отправить

Нафтогаз отменил тарифный план "Месячный".

В ООО «Газопоставляющей компании «Нафтогаз Украины» (ГК «Нафтогаз Украины») сообщили, что с 1 июля компания приостанавливает тарифный план «Месячный» из-за отсутствия заявок от клиентов, говорится в сообщении компании. Об этом информируют Экономические Новости.

Подключение к плану «Месячный» происходило исключительно по желанию клиента. А по состоянию на июль на обслуживании у компании по тарифному плану «Месячный» не было ни одного клиента. В Нафтогазе сообщили, что не видят выгоды для клиентов в тарифном плане «Месячный». И поэтому в июле компания ГК «Нафтогаз Украины» утвердила для коммерческих клиентов фиксированную цену на газ в размере 7,96 грн за куб.м в рамках соответствующего тарифного плана «Фиксированный».

Важно отметить, что эта цена является наиболее низкой на рынке. Компания также осуществляет разработку нового тарифного плана для бытовых клиентов. В Нафтогазе подчеркнули, что клиентам компании, которые подключили план «Годовой» в прошлом году, стоимость и условия не изменятся до завершения договора.

Читайте: Украина заявляет о "шантаже" со стороны Газпрома, сокращающего поставки газа в Европу

Напомним, ценовые предложения «Месячного» плана обусловлены состоянием европейского рынка, на котором цены на газ сейчас являются наиболее высокими за последние 13 лет. На начало июля стоимость европейского природного газа продолжила тенденцию к росту и по сравнению с прошлой неделей увеличилась на 14%.