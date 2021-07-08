Рынок недвижимости: Как изменились цена на жилье в разных городах

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По итогам текущего года стоимость жилья на первичном рынке в Украине может вырасти на 25%

В этом году продолжается подорожание квартир. За полгода жилье на первичном и вторичном рынках в зависимости от региона выросло в цене соответственно на 15-18% и 7-10%. Об этом сообщают Экономические Новости со ссылкой на данные Ассоциации специалистов по недвижимости Украины. В разных регионах страны наблюдалась разная картина на рынке.

Львов

Андрей Борисов, председатель Псковского регионального отделения АСНУ, рассказал о том, что за шесть месяцев во Львове подорожало в среднем на 10%. За это время спрос на квартиры остается достаточно стабильным, без существенного роста, однако цена выросла примерно на 10%. По его словам, среди ключевых факторов удорожания квартир на первичном рынке следует считать рост себестоимости строительства. Борисов также отметил, что наибольшим спросом на первичном рынке пользуются 1, 2-комнатные квартиры, а также квартиры с ремонтом любой площади: «Покупатель в этом сегменте помолодел: либо молодые семьи, успешные люди в возрасте 30-35 лет. Среди покупателей много представителей IT-сферы, которых привлекает возможность приобретения жилья в рассрочку «, — сказал он. Что касается аренды жилья, то по наблюдениям эксперта, только в последние два месяца этот сегмент начал оживляться.

Винница

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Председатель Винницкого городского отделения АСНУ Лилия Пшеничная раскатала о том, что аренда в городе снизилась примерно на 4 процента. Это связано с сокращением арендаторов, прежде всего студентов. Кроме того, у молодежи сейчас меньше возможностей для подработки, что влияет на способность платить за аренду. Что же касается первичного и вторичного рынка Винницы, то с начала 2021 года стоимость увеличилась пример на 5%. Покупатели недвижимости более склонны вкладывать деньги в первичное жилье, которое по своим качественным характеристикам превосходит объекты вторичного рынка. Эксперт прогнозировала, что этой осенью цена на первичном и вторичном рынках города может вырасти еще на 3-4%.

Харьков

Игорь Балака, председатель Харьковского областного отделения АСНУ, рассказал о том, что за шесть месяцев этого года стоимость жилья на первичном рынке Харькова выросла в среднем на 6 процентов. Он отметил, что на первичном рынке города в этом году прослеживаются следующие тенденции:

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1) рост себестоимости строительства жилья

2ass="tag" href="https://enovosty.com/tag/vinnica" target="_blank">) увеличение доли инвесторов с целью получения пассивного дохода — то есть активно развивается инвестиционная привлекательность жилья (приобретение на начальной стадии строительства с последующей продажей до момента ввода в эксплуатацию, приобретение квартир с целью последующей сдачи в аренду и т.д.). Эксперт отметил, что основным фактором, который существенно отражается на поведении вторичного рынка Харькова, является дефицит качественных квартир, так как подавляющее большинство жилого фонда — это хрущевки, дома, построенные в 70-80-годах и дореволюционные: «Отсутствие достаточного предложения, соответствующей запросам покупателей, движет цены вверх. Однако увеличение стоимости энергоносителей и коммунальных платежей, кризисные явления в экономике страны, инфляция становятся обратными предохранителями.

В целом же, эксперты отметили, что дальнейший ход на рынке жилья в Украине во многом будет зависеть от эпидемической ситуации, от состояния экономики, курса гривни по отношению к доллару. Важным также станут вопросы налогообложения первичной недвижимости, развития ипотеки под покупку «первичных» квартир, а также принятие законодательных актов, направленных на защиту покупателей-инвесторов и решение вопросов долгостроев.