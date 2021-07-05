Россия запретила мороженое, газировку и ячмень из Украины

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В России решили расширить список запрещенных продуктов из Украины

Российское правительство расширило «черный» список товаров из Украины. Наша страна больше не может торговать мороженым, газировкой с сахаром и рядом других продуктов. Эти, так называемые, специальные экономические меры в соседней стране связывают с «недружественными мерами Украины». Об этом сообщают Экономические Новости со ссылкой на сайт УБР.

Расширенный список россиян пополнился пищевым льдом, минеральной и газированной водой с добавками сахара, другими подслащивающими или вкусо-ароматическими веществами, готовыми супами, бульонами и заготовками для их готовки.

Также, под запретом в Российской Федерации оказались пальмовое масло и eго фракции, украинский ячмeнь, и , готовые или консeвированные мясные продукты, субпродукты из мяса, готовые или консервированные ракообразные. Кроме того, из Украины запрещено ввозить необезжиренную какао-пасту, макаронные изделия, попкорн, продукты типа мюсли, томатный кетчуп и другие томатные соусы, майонез, продукты для приготовления соусов.

Напомним, ранее Беларусь решила ввести режим индивидуального лицензирования на ввоз группы товаров из Украины.

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Отметим также, что после аннексии Крыма Российской Федерацией и начала военного противостояния на Донбассе, между нашими странами началось сильное торговое противостояние. Украинцы бойкотировали российские товары на полках магазинов и требовали от правительства полной остановки торговых отношений.