В Минэнерго сообщили о новом тарифе на электричество: кого коснется

Главная » Последние новости » Новости рынков » В Минэнерго сообщили о новом тарифе на электричество: кого коснется В Минэнерго сообщили о новом тарифе на электричество: кого коснется

Закрыть Отправить

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что в Украине планируется снижение тарифов для наиболее уязвимых групп населения, потребляющих до 100 кВт-ч в месяц, и пересмотр стоимости электроэнергии для тех лиц, кто потребляет более 100 кВт-ч.

В Министерстве энергетики Украины сообщили, что сейчас Минэнерго работает над новой моделью возложения специальных обязательств (ПСО), согласно которой стоимость электроэнергии для малообеспеченных граждан должна быть снижена. Об этом передают Экономические Новости.

Разработка новой модели возложения специальных обязательств ведется с целью обеспечения реализации двух основных задач. Первая задача — это защита и поддержка социально уязвимых групп населения путем снижения и обеспечения прогнозируемости стоимости электроэнергии. А вторая задача — это предоставление предприятиям генерации возможности модернизации оборудования и производственных мощностей, а также обеспечения стабильной работы.

Сообщается, что для реализации поставленных задач важно определить необходимый объем средств, в которых нуждается рынок. А органам власти важно обеспечить стабильную работу рынка. В то же время, ситуация, сложившаяся на рынке электроэнергии за последние два месяца, полностью нивелирует возможности эффективного прогнозирования модели по стабильной работе участников ПСО.

Читайте: Чтобы снизить тарифы на тепло, необходимо переходить на биотопливо, - Минэнерго

Минэнерго уже неоднократно обращалось с этой проблемой к НКРЕКП. Часть мероприятий уже успешно осуществлена, а сейчас ожидается принятие решений, которые должны способствовать стабилизации рынка. Первые положительные результаты ожидается увидеть уже в начале июля.

Все это должно создать необходимые условия для использования объективной информации в расчете новой модели финансовой стабильности всех участников ПСО.

Читайте: Куда делась льготная цена на электроэнергию, - Бойко озвучил свой вопрос к Галущенко (ВИДЕО)

Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что согласно новой модели ПСО в Украине планируется снижение тарифов для наиболее уязвимых групп населения, потребляющих до 100 кВт-ч в месяц, и пересмотр стоимости электроэнергии для тех лиц, кто потребляет более 100 кВт-ч.

Ранее сообщалось, что правительство продлило фиксированную цену на электроэнергию для населения в размере 1,68 грн за кВт-ч еще на июль до 1 августа.