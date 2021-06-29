Цены на нефть резко снизились на фоне новой вспышки COVID-19

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Цены на нефть резко снизились из-за новой вспышки COVID-19 во всем мире.

Стоимость нефти снизилась практически на 2% на фоне новых случаев COVID-19 в Европе и Азии, сообщает агентство Reuters. Об этом передают Экономические Новости со ссылкой на РБК-Украина.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали до 73,96 долл за баррель, а стоимость фьючерсов на нефть марки WTI снизилась до 72,65 долл за баррель. Аналитик по нефтяным рынкам Rystad Energy Луиза Диксон сообщила, что из-за Delta-варианта вируса COVID-19 ожидания по восстановлению спроса на нефть могут быть завышены. Она подчеркнула, что торговцам нефти на этой неделе придется «проверить реальность» из-за новых вспышек COVID-19 в Австралии и Юго-Восточной Азии.

Сообщается, что в Индонезии количество заболевших бьет рекорды, в Малайзии будут продлевать жесткий карантин, а в Тайланде вводят новые карантинные ограничения. В Австралии объявили о наибольшем количестве заболевших с начала года, что вызвало необходимость введения жестких карантинных ограничений в некоторых городах.

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Важно отметить, что все ожидают встречи представителей государств, входящих в Организацию стран-экспортеров нефти и ее союзников (ОПЕК+). Во время прошлого заседания было принято решение о возобновлении поставок нефти в размере 2,1 млн барр в день на период с мая по июль. Согласно прогнозам, начиная с августа и до конца года может возникнуть дефицит нефтяных поставок на фоне восстановления экономики. Аналитики банков ANZ и ING прогнозируют, что в августе страны ОПЕК+ увеличат производство нефти до 500 тыс барр в сутки.

Ранее сообщалось, что цены на нефть начали расти из-за падения запасов и сомнений относительно ядерного соглашения с Ираном.

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