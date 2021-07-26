В Украине вводят новые тарифы на электроэнергию

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В Минэнергетики сообщили, что с 1 августа в Украине будут новые тарифы на электроэнергию.

Министерство энергетики Украины совместно с Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и участниками рынка работают над вариантами по изменению тарифов на электроэнергию с 1 августа. Об этом говорится в ответе Минэнергетики на запрос УНИАН, информируют Экономические Новости.

Сообщается, что министерство в ближайшее время презентует новую модель ПСО, которой будут регулироваться, в том числе, и тарифы на электроэнергию для населения. В ответе Минэнергетики подчеркнули, что относительно модели специальных обязанностей на рынке электрической энергии, то в настоящее время этот вопрос прорабатывается. В министерстве не сообщили, что конкретно будет изменено.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко говорил, что новая модель ПСО предполагает снижение тарифов для наиболее уязвимых слоев населения, потребляющих до 100 кВт-ч в месяц. На сегодня количество этой группы населения составляет около 41%. Также предполагалось увеличение тарифа для потребителей, которые используют электричество свыше этой нормы.

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Минэнергетики планирует озвучить новые расценки до конца месяца. Предположительно всех потребителей будут ранжировать на категории: те, кто потребляет от 100 до 300 кВт-ч, потребляющих от 300 до 500 кВт-ч и те, кто потребляет свыше 500 кВт-ч в месяц. Прогнозируется, что самый высокий тариф будет на уровне 3,5 грн за кВт-ч. Напомним, действующий тариф на электроэнергию составляет 1,68 грн за кВт-ч.