В Украине поднялись цены на мясо

Главная » Последние новости » Новости рынков » В Украине поднялись цены на мясо В Украине поднялись цены на мясо

Закрыть Отправить

В Украине сильно дорожает мясо.

В Украине увеличились цены на мясо. Стоимость говядины достигла 102,71 грн/кг. По сравнению с прошлым годом цена на мясо в среднем подскочила на 16%. Об этом информируют Экономические Новости со ссылкой на agronews.ua.

Средняя закупочная цена говядины на начало июля составила 42,6 тысяч грн за тонну без НДС. За год стоимость говядины увеличилась на 10%, за последний месяц — на 2%, за прошедшую неделю — на 1%.

Важно отметить, что цены в регионах существенно отличаются. Например, на Юге мясо стоит 36,75 тыс. грн. за тонну, в Центре мясо можно приобрести за 49,88 тыс. грн/тонна. Розничная цена за говядину в среднем составляет 102,71 грн/кг. Однако в центральных областях цена на мясо достигает 115,77 грн/кг, в северных областях — 101,45 грн/кг, на Востоке — 98,25 грн/кг, а в западных областях Украины мясо можно купить за 95,38 грн.

Читайте: В Минэкономики рассказали об основных путях "стартового успешного развития" экономики Украины

Напомним, этим летом наиболее подорожали подсолнечное масло и сахар. Стоимость подсолнечного масла подскочила до 70 грн/л, а пожарить блины теперь станет дороже на 90% дороже.

Эксперты прогнозируют, что с сентября многие продукты питания опять подорожают. Прибавить в цене еще на 20% могут молоко, мясо и яйца. Стоимость овощей и фруктов будет зависеть от погоды и новых урожаев. Экономисты ситуацию с продуктами объясняют подорожанием продовольства, погодными условиями и увеличением транспортных расходов.

Ранее сообщалось, что украицев предупредили о рекордной стоимости подсолнечного масла.