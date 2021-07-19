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Мировые цены на нефть начали падать

Главная » Последние новости » Новости рынков » Мировые цены на нефть начали падать
 
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Нефть дешевеет на фоне решения ОПЕК+ по увеличению добычи.

Стоимость нефти снизилась на фоне преодоления внутренних разногласий в группе ОПЕК+ и принятия решения об увеличении производства. Это привело к появлению опасений относительно возможного избытка нефти из-за высокой вероятности роста COVID-19 на фоне появления новых штаммов коронавируса, сообщает агентство Reuters. Об этом передают Экономические Новости.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent упала на 6,07% до 69,12 долл за баррель, а цены на фьючерсы на нефть марки WTI уменьшились на 6,68% до 66,78 долл за баррель.

Мировые цены на нефть начали падать

Сообщается, что министры ОПЕК+ пришли к согласию об увеличении поставок нефти на 0,4 млн баррелей в сутки начиная с августа, чтобы уменьшить цены, достигшие максимума.

Читайте: Рост цен на нефть особо не повлияет на восстановление мировой экономики, - эксперты

Группа ОПЕК и союзники согласовали новые объемы добычи с мая 2022 года. В компании Goldman Sachs сообщили, что в ближайшие недели стоимость нефти может и дальше продолжать колебаться, а новое соглашение ОПЕК+ заключает в себе «потенциал роста».

Мировые цены на нефть начали падать

Для преодоления разногласий страны ОПЕК+ согласовали новые квоты по добыче. В компании RBC Capital Markets отметили, что новое соглашение должно дать уверенность участникам рынка, что страны ОПЕК+ достигли согласия и не начнут увеличивать добычу.
Экономические новости youtube Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 2532

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