Украина и США планируют совместно производить стрелковое оружие и БПЛА

Главная » Последние новости » Новости рынков » Украина и США планируют совместно производить стрелковое оружие и БПЛА Украина и США планируют совместно производить стрелковое оружие и БПЛА

Закрыть Отправить

В Укроборонпроме сообщили, что Украина и США планируют совместно производить стрелковое оружие и БПЛА.

Представители Посольства США в Украине осуществили визит на предприятие ОАО «Меридиан» им. С.П. Королева, которое входит в состав Государственного концерна «Укроборонпром». Во время посещения предприятия представители США ознакомились с высокотехнологичными разработками ОАО «Меридиан» и обсудили перспективы возможного сотрудничества. Об этом информируют Экономические Новости со ссылкой на Укроборонпром.

Предприятием были продемонстрированы производственные мощности по выпуску беспилотников Spectator M1, которые завод производит для нужд ВСУ и Государственной пограничной службы. Беспилотный летательный аппарат по своим характеристикам не уступает лучшим аналогам, но стоит намного дешевле.

Представители американской и украинской стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Были обсуждены возможности производства предприятием винтовки М4 по лицензии США, внедрение проектов по разработке и производству БПЛА различных типов и классов. В обсуждении учавствовали военно-воздушный атташе США Джон Картер, представители компаний «Украина-американское бюро промышленного сервиса» (Украина), Worldwide Aeros Corporation (США) и ООО «Танос Текнолоджи» (Украина).

Читайте: Корпус морской пехоты США продемонстрировал боевую мощь во время "Слоновьей прогулки"

Представители Посольства США также посетили измерительную лабораторию, где находится единственная в нашей стране «горячая камера». Оборудование позволяет предприятию проводить испытания и ремонт приборов, которые измеряют радиометрические и дозиметрические величины, а также проверять оборудование и приборы на радиационное старение и стойкость. Представители США высоко оценили детали для стрелкового оружия, которые производят в цехах предприятия.