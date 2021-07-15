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В Украине подскочили цены на продукты: что подорожало

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Согласно данным Госстата, в Украине подскочили цены на продукты питания.

В Государственной службе статистики Украины опубликовали информацию о средних потребительских ценах в июне 2021 года. Об этом сообщают Экономические Новости.

Согласно опубликованным данным, стоимость свеклы по сравнению с декабрем прошлого года увеличилась на 227,5% и составила 17,7 грн за килограмм, цена на морковь подскочила на 150,5 % и достигла 15 грн за килограмм, стоимость луку увеличилась на 114,8% и составила 11 грн за килограмм, цена на капусту увеличилась на 67% и достигла 8 грн за килограмм, а картофель подорожал на 31% и достиг 13,3 грн за килограмм. Стоимость подсолнечного масла выросла на 54,4% и достигла 65 грн за литр, а цена на сахар подскочила на 24,0% и составила 25,9 грн за килограмм.

В Украине подскочили цены на продукты: что подорожало

Согласно данным Госстата, за первое полугодие стоимость сигарет премиум-класса выросла на 8,2% и составила 62,6 грн за пачку, а цены на водку подскочили на 0,7% и достигли 93,3 грн за 0,5 литра. Пиво в среднем подорожало до 18,6 грн за бутылку, а стоимость отечественного вина поскочилала на 4,5% и достигла 69,2 грн за бутылку.

Читайте: Стало известно, какие продукты подорожают и подешевеют в июле

В Украине подскочили цены на продукты: что подорожало

И несмотря на то, что в Украине подешевели яйца (на 19,6%), эксперты прогнозируют рост их стоимости уже в августе до 40 грн за десяток. Это может произойти из-за снижения объемов производства яиц и подорожания кормов на 60%. Если ситуация не изменится, то ожидать снижения их стоимости до весны не стоит.
Экономические новости youtube Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 157

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