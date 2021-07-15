«Нафтогаз» изменит поставки газа для населения: подробности

Главная » Последние новости » Новости рынков » "Нафтогаз" изменит поставки газа для населения: подробности "Нафтогаз" изменит поставки газа для населения: подробности

Закрыть Отправить

В Нафтогазе сообщили, что изменят подходы к поставкам газа для населения.

В Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» сообщили, что внесут структурные изменения в поставку газа для населения, сообщает пресс-служба компании. Об этом передают Экономические Новости со ссылкой на УНИАН.

По данным пресс-службы, глава НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил, что сейчас компания работает над внесением новаций в структуру поставки газа для населения на фоне существующих вызовов. И в ближайшее время при участии регулятора, Оператора ГТС, Министерства энергетики Украины, поставщиков газа, операторов систем распределения запланированные изменения будут реализованы.

Новый подход заключается в повышении уровня безопасности поставки газа и прозрачной рыночной основе. По информации пресс-службы компании, Нафтогаз, во-первых, планирует усилить безопасность поставки газа населению как этой зимой, так и в будущие отопительные периоды. А, во-вторых, структурные изменения поставки газа будут способствовать обеспечению прозрачности и приемлемого ценообразования. Также изменения будут способствовать развитию конкуренции и рынка.

Читайте: В Нафтогазе назвали новую цену на газ

Юрий Витренко подчеркнул, что компания стремится достичь амбициозных целей, начиная от добычи и торговли и заканчивая развитием водородных проектов и энергоэффективностью. В этих сферах «Нафтогаз Украины» стремится достичь лидерских позиций и стать двигателем изменений. Также в компании реализуют комплекс мероприятий, которые направлены на максимальную диджитализацию взаимодействия в цепочке «потребитель — государство — поставщик».