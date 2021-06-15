В Украине подорожает топливо: что известно

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В Минэкономики повысили среднюю стоимость бензина.

В Министерстве экономики Украины сообщили о повышении средней стоимости бензинов до 25,82 грн/литр и дизельного топлива – до 22,09 грн/литр, передает enkorr. Об этом информируют Экономические Новости.

Расчеты были проведены АО «Нафтогаз Украины» на основании средней цены на дизельное топливо ULSD 10 ppm и бензин GASOLINE 10 ppm. «На основании расчетов акционерного общества «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» определена средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 22,09 гривен, и 1 литра бензина автомобильного GASOLINE 10 ppm, которая составляет 25,85 гривны за литр», – говорится в официальном сообщении.

Если сравнивать с началом месяца, когда средняя цена на дизельное топливо была 20,91 грн/л, а на бензин — 24,92 грн/литр, стоимость увеличилась на 3,6% (или 0,9 грн/л) на бензин и на 5,6% (или 1,18 грн/л) на дизельное топливо.

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Если учесть предельные торговые наценки, то максимальная стоимость «обычного» бензина на автозаправочных станциях (АЗС) не должна быть выше 30,82 грн/л, а «обычного» дизельного топлива – 29,09 грн/л.

Напомним, 2 июня Кабмин изменил формулу расчета средней цены. А именно, теперь в среднюю стоимость включаются логистические и другие затраты АЗС в размере 66 коп./л (с НДС) к цене на бензины и 73 коп./л (с НДС) – к стоимости дизельного топлива.

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Ранее сообщалось, что согласно пояснительной записке к проекту постановления Кабмина, которую обнародовал нардеп Алексей Гончаренко, теперь средняя стоимость топлива рассчитывается «Нафтогазом» с учетом затрат на внешнее логистическое обеспечение и других расходов, предусмотренных внешнеэкономическим договором в сумме 27 долл за тонну.

14 мая 2021 года Кабинет министров принял постановление, согласно которому в стране вводится государственное регулирование цен на топливо. Согласно принятому документу, на период действия карантина устанавливаются предельные торговые надбавки к средней стоимости бензина (не более 5 грн/литр) и дизельного топлива (не более 7 грн/литр).