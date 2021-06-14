Стало известно, что может спасти газотранспортную систему Украины

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По мнению экспертов, газотранспортную систему Украины могут спасти биометан и водород.

Заместитель председателя Госэнергоэффективности Юрий Шафаренко во время выступления на газовом форуме «Ukrainian Gas Open 2021» рассказал о преимуществах и мерах, которые необходимо осуществить для внедрения производства водорода и биометана в Украине, сообщает Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины. Об этом информируют Экономические Новости.

В официальном сообщении говорится, что биометан является очищенным биогазом, который по своим характеристикам подходит к существующим стандартам по природному газу. Это означает, что биометан уже сейчас можно использовать в газотранспортной системе регионов и подключать технологии по производству биометана к соответствующим сетям.

Юрий Шафаренко подчеркнул, что сейчас газотранспортная система используется только на 20%, а строительство «Северного потока-2» влечет появление дополнительных угроз. «Ведь отсутствие необходимого давления в сети может лишить часть потребителей наличия газа. Биометан и водород могут частично решить указанные вопросы», — сказал Юрий Шафаренко.

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Известно, что биометан является универсальным топливом, которое можно использовать как для генерации электрической, так и тепловой энергии. Биометан также можно использовать для замещения газа и топлива для авто. Заместитель председателя Госэнергоэффективности подчеркнул, что в 2020 году Украина уже выплатила 7,5 млрд долл за импорт угля, нефти и природного газа. В то время, как эти средства «могли бы остаться в Украине».

Госэнергоэффективности совместно с Минэнерго и Биоэнергетической Ассоциацией Украины уже разработали законопроект по запуску производства и развития потребления биометана. Соответствующий проект Закона зарегистрирован в Верховной Раде под номером 5464 от 05.05.2021. Основной целью законопроекта является создание законодательной базы для развития рынка биометана в Украине, создание условий для замещения природного газа биометаном при производстве электрической и тепловой энергии. Кроме того планируется наладить экспорт биометана в страны ЕС.

Еще одним важным перспективным направлением, развитие которого даст возможность Украине усилить энергонезависимость и стать достойным партнером ЕС, является водород. Известно, что потенциал производства водорода к 2035 году может достичь 5,5 млрд нм3 в год. Сейчас идет работа над Стратегией развития водородной энергетики Украины до 2050 года. Юрий Шафаренко подчеркнул, что развитие сферы водорода и биометана «будет способствовать экономическому развитию и энергетической независимости нашей страны»