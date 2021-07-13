В Украине может сильно подорожать кофе

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В Украине может значительно подорожать кофе из-за мировой коньюнктуры рынка.

Мировые цены на кофе «арабика» в прошлом месяце достигли исторического максимума за последние пять лет. Это может оказать существенное влияние на розничную стоимость кофе, пишет The Wall Street Journal. Об этом информируют Экономические Новости.

В июне стоимость кофе сорта арабика взлетела до самого высокого уровня, начиная с 2016 года. Сообщается, что в Нью-Йорке фьючерсы на кофе «арабика» за последние три месяца увеличились на более чем 18% и достигли 1,51 долл за фунт.

В Лондоне стоимость кофе сорта робуста за последние три месяца увеличилась до более чем на 30% и достигла $1749 за тонну. Среди основных причин увеличения стоимости кофе аналитики называют сильную засуху в Бразилии, массовые демонстрации в Колумбии и значительный рост стоимости морских перевозок.

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По предварительным данным, потребление кофе в 2021 году превысит уровень производства. Эксперты сообщают, что пока что стремительный рост мировых цен на кофе не оказал влияние на розничные цены. Однако в ближайшее время это может оказать влияние и на конечных потребителей.

Напомним, в Украине стремительно растет потребление кофе. И так как выращивание кофе в Украине неозможно, то основополагающей на рынке является импортная продукция. И поэтому мировой рост цен на кофейные зерна окажет влияние и на стоимость кофе в Украине.