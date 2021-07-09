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В Госстате рассказали о инфляции в Украине

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В Госстате рассказали об июньской инфляции в Украине.

В Госстате сообщили, что в Украине потребительская инфляция в июне 2021 года по сравнению с июнем прошлого года составила 9,5%. При этом уровень инфляции в июне по сравнению с маем не изменился, информируют Экономические Новости.

Сообщается, что в июне на потребительском рынке инфляция составила 0,2%. Уровень инфляции рассчитывается по сравнению с маем. За период с января по июнь текущего года инфляция достигла 6,4%.

В Госстате рассказали о инфляции в Украине

Согласно данным Государственной службы статистики, потребительская инфляция в мае 2021 года по сравнению с маем 2020 года достигла 9,5%. За период с января по май 2021 года потребительская инфляция составила 6,1%.

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В Госстате рассказали о инфляции в Украине

Ранее сообщалось, что Нацбанк ожидает замедления темпов инфляции в октябре-декабре текущего года. С целью поддержания уровня инфляции в рамках прогнозных значений Национальный банк сохранил учётную ставку в размере 7,5% годовых.


Экономические новости youtube Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 124

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