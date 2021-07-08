В Минсоцполитики разъяснили ситуацию с субсидиями

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В Минсоцполитики сообщили, что украинцы получат субсидии сразу за май и июнь.

В Министерстве социальной политики Украины сообщили, что министерство уже перечислило региональным департаментам денежные средства для осуществления социальных выплат, согласно полученным заявкам. Об этом информируют Экономические Новости.

Денежные средства были перечислены в рамках соответствующей бюджетной программы. Всего для выплаты субсидий в банки было перечислено 1,1 млрд гривен. Деньги пойдут украинским гражданам как на льготы и социальные выплаты, так и на жилищные субсидии. В министерстве сообщили, что граждане сразу получат субсидии за май и июнь. Средства должны быть переведены на банковские счета до конца недели. А тем, кто получает выплаты через почту, деньги переведут до конца текущего месяца.

Напомним, в некоторых городах органы власти не обеспечили своевременный расчет и назначение субсидий на следующий период. И поэтому произошло атоматическое переназначение субсидий, в результате чего денежные средства были переведены не в полном объеме. Негативным последствием данной ситуации может быть несвоевременное получение субсидиантом средств на оплату услуг ЖКХ.

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Минсоцполитики обратилось к Ассоциации городов Украины с просьбой скоординировать работу соответствующих ведомств, чтобы в ближайшее время провести переназначение жилищных субсидий. В Минсоцполитики подчеркнули, что все жилищные субсидии будут переведены субсидиантам начиная с мая, вне зависимости от даты переназначения.