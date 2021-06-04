Clearstream: в Минфине сообщили о рекордном росте инвестиций

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В Минфине сообщили о рекордном росте иностранных инвестиций в украинские ОВГЗ благодаря системе Clearstream.

Министерство финансов Украины провело онлайн-конференцию с иностранными инвесторами. Конференция была посвящена присоединению Украины к депозитарию Clearstream. Об этом сообщают Экономические Новости со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Два года назад, 27 мая 2019, международный депозитарий ценных бумаг Clearstream присоединил Украину к своей сети, благодаря чему украинские ценные бумаги стали доступными в системе расчетов Clearstream. Благодаря этому стал возможен рекордный рост иностранных инвестиций в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Сообщается, что за 2 года портфель ОВГЗ, находящийся в собственности у нерезидентов, увеличился на 54,3 млрд гривен.

По состоянию на 2 июня 2021 года общий объем украинских ОВГЗ в собственности нерезидентов достиг 98,3 млрд гривен, что составляет 9,8% общего объема, находящихся в обращении облигаций внутреннего государственного займа. Напомним, на пике вложений в 2020 году портфель иностранных инвесторов составлял 129 млрд гривен или 15,8% общего объема ОВГЗ.

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Благодаря запуску Clearstream и увеличению иностранных инвестиций в ОВГЗ Минфину удалось снизить валютный риск и риск рефинансирования государственного долга. В течение двух лет функционирования Clearstream на украинском рынке Министерство финансов впервые разместило гривневые ОВГЗ со сроком погашения в 2025 и 2027 годах, а средневзвешенная доходность по ОВГЗ в гривне снизилась с 18,7% до 11,2%.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине значительно улучшилось состояние финансового сектора. Руководители банков и небанковских финансовых учреждений значительно улучшили оценки текущего состояния финансового сектора и считают состояние сектора лучшим за последние три года.

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