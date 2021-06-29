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Пенсии и доплаты за стаж: кому и на сколько повысят

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Пенсии и доплаты за стаж: кому и на сколько повысят
 
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Заместитель начальника Пенсионного фонда в Киевской области рассказала, кому и на сколько повысят пенсии и доплаты за стаж с 1 июля.

В Украине с 1 июля 2021 года увеличат размер пенсий из-за повышения уровня прожиточного минимума. На фоне повышения прожиточного минимума также увеличатся надбавки, максимальный и минимальный размер пенсии, сказала заместитель начальника Пенсионного фонда в Киевской области Елена Зорка в эфире телеканала «Дом». Об этом информируют Экономические Новости.

Елена Зорка отметила, что размер минимальной пенсии пересмотрят согласно нормам существующего законодательства, поскольку минимальный размер пенсионных выплат не может быть ниже, чем прожиточный минимум для тех людей, которые утратили трудоспособность. Напомим, минимальная пенсия на сегодня составляет 1769 грн, а с 1 июля 2021 года ее размер увеличится до 1854 грн. Зорка подчеркнула, что с 1 июля размер пенсионных выплат поднимется на 85 грн.

Пенсии и доплаты за стаж: кому и на сколько повысят

Важно отметить, что максимальная выплата составляет десять минимальных пенсий, которые назначаются по возрасту. Эта выплата должна составить 18540 грн, а само повышение может достичь 850 грн. Для людей с инвалидностью пенсия будет зависеть от группы инвалидности. А именно, для третьей группы инвалидности сумма доплаты начинается от 306 грн, а для лиц с первой группой инвалидности сумма доплаты может достичь 552 грн. На повышение пенсий могут также рассчитывать участники боевых действий.

Читайте: Украинцев в этом году еще трижды ждет повышение пенсий

Пенсии и доплаты за стаж: кому и на сколько повысят

Для участников боевых действий действует минимальная пенсионная выплата, размер которой составляет 165% от прожиточного минимума. Это даст возможность повысить размер минимальной пенсии на 140 грн.

Сообщается, что пересчет сделают также и для людей, имеющих инвалидность из-за Чернобыльской катастрофы. Пенсионные выплаты чернобыльцам увеличатся до 242 грн. Перерасчет должен произойти автоматически, то есть никаких специальных обращений в Пенсионный фонд не требуется.

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Напомним, ранее в Нацбанке сказали, что украинская экономика выходит из кризиса. Зампред НБУ Дмитрий Сологуб отметил, что реформы 2015-2016 гг дали положительный результат.
Экономические новости youtube Автор: Оксана Ельченко
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