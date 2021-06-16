«Защита от мошенников»: НБУ вводит новые правила перевода денег

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НБУ вводит новые правила перевода денег для борьбы с мошенниками.

В Национальном банке Украины сообщили, что приняли новые правила отправки денежных средств через банки для обеспечения защиты от перехвата кодов, которые подтверждают транзакции, сообщает пресс-служба НБУ. Об этом информируют Экономические Новости.

Теперь клиентам банковского учреждения, которые хотят перевести деньги другому человеку, необходимо ввести пароль для защиты кодов от перехвата мошенниками. Процесс перевода денежных средств будет происходить следующим образом: участник транзакции создает запрос на перевод денежных средств в своем кабинете интернет-банкинга, потом на его телефон приходит специальный код, который необходимо ввести для подтверждения процедуры, а после введения кода деньги переводятся на счет получателя.

Важно отметить, что сейчас также действует защита транзакций. Однако, согласно новым правилам, код будет гораздо больше, чем это принято в современных банковских системах – минимум в нем будет содержаться восемь символов. Пароль будет одноразовым, а действовать будет только 10 минут. Если его не успели ввести, то придет новый код.

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Согласно задумке НБУ, подобная система защиты позволит усложнить перехват паролей мошенниками. При этом представители Национального банка уверены в своей правоте, поэтому обязывают ввести эту систему паролей всем банкам Украины без исключения на постоянной основе.

Робкие попытки руководителей банков обжаловать нововведения замечаниями о высокой стоимости внедрения новых технологий и реакции со стороны клиентов перекрываются угрозами высоких штрафов за несоблюдение новых установок.