Бумажные трудовые книжки уходят в прошлое: в Украине запустили новый э-сервис

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В Украине начинает работать сервис по электронному ведению трудовых книжек.

В Украине вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме», согласно которому в стране запускается сервис по электронному ведению трудовых книжек, сообщается на сайте Минсоцполитики. Об этом информируют Экономические Новости.

Напомним, начиная с 2004 года назначение пенсий осуществляется согласно данным, находящихся в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования. Законом установлено, что те сведения о трудовой деятельности, которые есть в бумажных трудовых книжках и отсутствуют в электронном реестре, будут вноситься в Госреестр на протяжении 5 лет. Если у человека есть трудовой стаж до 2004 года, внести эту информацию в электронный реестр можно самостоятельно или с помощью работодателя.

Сейчас бумажные трудовые книжки используются для расчета специального стажа, для подтверждения стажа в соответствующей сфере и других действий. С помощью электронной трудовой книжки необходимую информацию можно бует получить на портале Пенсионного фонда Украины.

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Введение электронных трудовых книжек поможет устранить возможность потери трудовой книжки, повреждения, ошибки и внесение недостоверных сведений, а также упрощает доступ к информации о трудовом или страховом стаже.

Пересмотреть имеющуюся о себе информацию можно на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Доступ работодателей к электронным данным будет осуществляться в случаях, предусмотренных законодательством.

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Ранее сообщалось, что в Украине органы Пенсионного фонда провели перерасчет пенсий работающим пенсионерам. «Пересчет проведен с 1 апреля после получения данных с Государственной налоговой службы о суммах начисленных и уплаченных страховых взносов за 1 квартал 2021 года. Соответственно, в июне пенсионеры получат как повышенную сумму пенсии, так и доплату за апрель и май», — сообщили в министерстве.