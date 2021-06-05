В Великобритании туристы обнаружили заброшенное село с уникальной архитектурой. ФОТО

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Тайное село будут открывать для посещения туристам

Необычное село неподалеку от села Коррис, что в Северном Уэльсе, создал простой фермер по имени Марк Борн. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на GreenPost.

В 1980году он отправился покорять Италию, но оказался сам ею покорен. После приезда на родину лон стал создавать уникальные шедевры архитектуры, с помощью которых украшал свою деревню. Для создания своих произведений искусства он использовал разные подручные материалы. Сложно даже представить, что это все смог создать только один человек.

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Но, справедливости ради стоит сказать, работа отняла у него много времени. Но Марк Борн настолько был поглощён своей идеей, что его ничего уже не останавливало. Он хотел оставить после себя наследие, которым будут гордиться в будущем. И это у него отлично получилось.

Его любовь приняла форму маленькой Пизанской башни, венецианского моста Риальто, Сердца Флоренции и более чем 30 других знаменитых архитектурных шедевров итальянской земли. Со всеми ними многие знакомы и видели в живую.

В 2009 году Марк Борн умер, однако недавно его тайное заброшенное село случайно нашли туристы. Они были сильно поражены тем, что смогли увидеть. Ведь все строения, несмотря на прошедшее время, отлично сохранились.

Сейчас уникальное сооружение реставрируют и планируют расширить. Туристы со всего мира смогут увидеть собственными глазами эту уникальную деревню в Великобритании. Ничего подобного больше в мире нет.