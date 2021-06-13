Пулитцеровскую премию получила девушка, которая сняла момент убийства Джорджа Флойда

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В США прошло награждение Пулитцеровской премией - самой престижной премией в области журналистики. Награду в номинации "Особое мнение" получила 18-летняя Дарнелла Фрейзер, которая сняла на видео момент смерти афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020-го в Миннеаполисе.

Как передают Экономические новости, об этом сообщили организаторы самой престижной в США награды в области журналистики.

В номинации «Особое мнение» была отмечена 18-летняя девушка, которая сняла на телефон момент убийства Джорджа Флойда. Благодаря этому видео волна возмущения и протестов против бесчинств полицейских прокатилась не только в США, но и по всему миру.

Как отмечает Пулитцеровский комитет, эта награда подчеркивает крайне важную роль граждан в достижении правды и справедливости, что является основополагающим принципом журналистики.

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Следует обметить, что номинация «Особе мнение» присуждается людям, которые не могут быть отмечены в других номинациях, но внесли неоспоримый и важный вклад в развитие журналистики.

Кроме того, награды были вручены в пятнадцати журналистских категориях, а также в 7 категориях связанных с искусством.

Жури особо выделило материалы, которые были направлены на борьбу и освещение событий, связанный с пандемией коронавируса, отметив наградой журналистов издания The New York Times, которые всесторонне и масштабно освещали пандемию на протяжении всего периода.