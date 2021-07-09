ЕС наложит штраф на немецких автопроизводителей в размере 875 млн. евро

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Две крупнейшие немецкие автомобильные компании были оштрафованы ЕС на сотни миллионов евро.

Европейская комиссия вынесла решение против автопроизводителей Volkswagen и BMW из-за претензий к честной конкуренции. Volkswagen был оштрафован на 502 млн. евро, а BMW должен выплатить 373 млн. евро, информируют Экономические новости.

В своем заявлении Комиссия ЕС сказала: «Все компании признали свое участие в картеле и согласились на урегулирование».

Владелец Mercedes компания Daimler, которая также подверглась обвинениям, не понесла никаких наказаний.

Обвинения касаются баков Adblue, которые используются в каталитических нейтрализаторах некоторых дизельных автомобилей.

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И Volkswagen, и BMW могли бы понести гораздо более серьезные наказания, поскольку Европейская комиссия может оштрафовать их на сумму до 10 процентов от годового объема продаж, согласно немецкому новостному сайту Merkur.

По данным сайта, BMW первоначально выделила 1,4 млрд. евро в 2019 году на борьбу с обвинениями, но позже отказалась от этой меры после того, как некоторые обвинения были сняты.

Отдельно VZBV, крупнейшая в Германии группа по защите прав потребителей, подала в среду в Штутгарте иск против Daimler.

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Она требует компенсации для владельцев автомобилей, попавших в скандал с дизельными выбросами, когда программное обеспечение использовалось для обмана тестов на выбросы.

В своем заявлении глава VZBV Клаус Мюллер сказал: «Те, кто мог пострадать, получат определенность в вопросе о том, намеренно ли Daimler AG установил незаконные устройства в нескольких моделях автомобилей».

Несмотря на официальные отзывы, Daimler AG по сей день отрицает, что намеренно манипулировал выбросами своих автомобилей».

Daimler заявил, что считает судебный иск необоснованным и будет оспаривать его в суде.

Политика Германии находится в нестабильном состоянии, поскольку канцлер Ангела Меркель должна уйти в отставку в конце этого года.

В пятницу она прилетела в Чекерс для последней встречи с премьер-министром Борисом Джонсоном.

После этой поездки Германия объявила, что открывает поездки для британцев, которые получили две вакцины против коронавируса или имеют антитела.

В результате огромного потрясения для автомобильной промышленности правительство объявило, что с 2020 года в Великобритании будет запрещена продажа новых бензиновых и дизельных автомобилей.

Министры надеются, что Великобритания окажется на переднем крае революции электромобилей.

Единственное исключение будет сделано для гибридов, которые работают на смеси электричества и ископаемого топлива.

Г-н Джонсон сказал, что эта мера станет частью «зеленой промышленной революции» в Великобритании.

На прошлой неделе компания Nissan объявила, что инвестирует 1 млрд фунтов стерлингов в строительство нового центра по производству электромобилей в Сандерленде.

Это позволит создать 6 000 рабочих мест и сохранить крупнейший в Великобритании единственный автомобильный завод.

По данным The Guardian, правительство выделило около 100 млн фунтов стерлингов на поддержку этого проекта.