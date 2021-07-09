РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости авто

09.07.2021 г.
10:26 ЕС наложит штраф на немецких автопроизводителей в размере 875 млн. евро
08:30 Уникальный Porsche Carrera GT чемпиона Формулы 1 был продан за $1 миллион. ФОТО
07:00 ТОП-7 самых ожидаемых новинок на автомобильном рынке в 2021 году
00:25 В Киеве появятся интеллектуальные камеры видеонаблюдения: где установят
08.07.2021 г.
22:55 ТОП-3 самых популярных в Украине б/у авто
13:00 Новинку Volkswagen ID.Buzz заметили на тестах (ФОТО)
10:30 В Украине упростили проверку автомобилей
Все новости авто

Аналитика

08.07.2021

Как американский миллиардер Эрик Принс планировал взять под контроль ВПК и создать частную армию в Украине

Как американский миллиардер Эрик Принс планировал взять под контроль ВПК и создать частную армию в Украине
На второй вечер своего визита в Киев у Эрика Принса было запланировано свидание за ужином. Несколько его украинских партнеров договорились встретиться ...
07.07.2021

Параноидальные страдания путинской России

Параноидальные страдания путинской России
Военные события в Черном море, сопровождаемые гиперболизированными заявлениями российских официальных лиц, свидетельствуют о растущих тревогах в Кремле ...
06.07.2021

Рост коммунальных тарифов далеко обгонит прогнозы Кабмина

Рост коммунальных тарифов далеко обгонит прогнозы Кабмина
Трудно понять, какими резонами пользуются чиновники, когда сочиняют экономические прогнозы...

Последние новости

09.07.2021 г.
10:37 Метро превратились в подземные озера: в Нью-Йорке началось наводнение. ФОТО
10:26 ЕС наложит штраф на немецких автопроизводителей в размере 875 млн. евро
10:17 Рост цен на нефть особо не повлияет на восстановление мировой экономики, - эксперты
10:07 На китайской авиабазе засекли загадочный гиперзвуковой беспилотник с искусственным интеллектом (ФОТО)
09:55 Глава Минздрава Виктор Ляшко назвал лучшую вакцину от COVID-19
09:42 Плавятся даже машины: В Кувейте зафиксирован аномальный температурный рекорд - 73°C
09:36 Против КГГА и "Киевавтодора" выдвинуто подозрение в разворовывании 110 млн гривен на строительстве дорог. ВИДЕО
09:27 Легковушку выкинуло на встречную полосу: под Днепром произошло масштабное ДТП. ФОТО
09:27 Китай показал сверхсекретный беспилотник с искусственным интеллектом, который может уничтожать подлодки без участия человека
09:15 Разбросанные машины и поваленные деревья: последствия торнадо, обрушившегося на юго-восток США. ФОТО. ВИДЕО
09:00 В Херсонской области начал функционировать самый большой полигон ВСУ "Ягорлык". ФОТО
08:45 Курьез: американец во время рыбалки поймал огромную золотую рыбу. ФОТО
08:30 Уникальный Porsche Carrera GT чемпиона Формулы 1 был продан за $1 миллион. ФОТО
08:15 Нардеп в состоянии наркотического опьянения совершил ДТП и пытался скрыться. ВИДЕО
08:15 Toyota Camry три раза взорвалась во время движения по оживленной улице. ВИДЕО
08:00 В какие страны могут полететь украинцы, которые имеют две прививки CoronaVac
07:45 "Надо поменять стилиста": Елена Зеленская попала в конфуз с новой прической. ФОТО
07:30 Под Одессой "ВАЗ" влетел в грузовик: водитель скончался до приезда скорой. ФОТО
07:15 В мире на одного миллиардера стало больше: что о нем известно. ФОТО
07:00 ТОП-7 самых ожидаемых новинок на автомобильном рынке в 2021 году
00:25 В Киеве появятся интеллектуальные камеры видеонаблюдения: где установят
08.07.2021 г.
23:59 Ученые из США предложили изменить стратегию вакцинации против COVID-19
23:53 Украину в июле накроет аномальная жара - климатолог
23:07 Потрескавшийся асфальт и сухие деревья: что стало с парком возле "Донбасс Арены". ФОТО
23:02 "Летучий голландец": Сеть поразило видео с одиноко плывущей баржей (ВИДЕО)
23:00 В США презентовали рендер новейшего бомбардировщика B-21 Raider (ФОТО)
22:55 ТОП-3 самых популярных в Украине б/у авто
22:45 В Германии собираются построить водородный авиалайнер
21:46 В столице Tesla влетела в маршрутку (ВИДЕО)
21:34 Тревога о российских военных самолетах напугала президентов Испании и Литвы (ФОТО и ВИДЕО)
21:19 "Атака божьих коровок": в Одессе жуки "нападают" на туристов (ВИДЕО)
20:52 "Газпром" уже использует газ в качестве "энергетического оружия" против ЕС
20:19 В Кабмине сказали, когда Украина может стать членом ЕС и НАТО
20:12 ОБСЕ: Ситуация с безопасностью на Донбассе ухудшается
19:52 Лукашенко закрыл крупнейшее сетевое СМИ и приказал задержать журналистов
19:38 В Индии пьяные буйволы выдали группу торговцев незаконным алкоголем
19:07 "Когда?": Кулеба обратился к НАТО
18:56 Евросоюз признал первый иностранный COVID-сертификат: какой стране повезло
18:53 СБУ выявила крупнейшую нелегальную криптовалютную майнерскую ферму в Украине
18:33 Вспоминаем путь Дастина Порье перед его третьим боем с Конором Макгрегором
18:06 Россия быстро может перейти от маневров к активным действиям, - глава Бундесвера
17:49 В ООН сделали важное заявление по переписи населения в Украине
17:24 В Минсоцполитики разъяснили ситуацию с субсидиями
16:01 В Беларуси вспыхнул мощный пожар на заводе "МАЗ" (ВИДЕО)
15:46 Когда в Украине может начаться масштабная вспышка штамма COVID-19 "Дельта"
14:23 «Укрзализныця» заморозила выплату премий и взяла кредит на выплату зарплаты - СМИ
14:08 "Украина ожидает до $10 млрд дополнительных инвестиций из-за начала работы рынка земли", - Шмыгаль
14:00 "Северный поток-2" может стать российской ловушкой для НАТО, – ИноСМИ
13:40 Число вакансий для украинских рабочих за рубежом выросло почти в два раза
13:20 Роботов-псов от Boston Dynamics научили синхронно танцевать: видео танца стало хитом
13:00 Новинку Volkswagen ID.Buzz заметили на тестах (ФОТО)
12:57 Рынок недвижимости: Как изменились цена на жилье в разных городах
12:54 Курьез: на торговом центре в Японии установили гигантскую мяукающую кошку (ВИДЕО)
12:45 Беспрецедентная жара и изменение климата: что происходит в разных странах мира
12:43 Когда дизайнер становится кондитером: фото нарядов и аксессуаров из шоколада. ФОТОрепортаж
12:35 Шмыгаль рассказал о 5G-планах для украинской власти
12:30 Украинский курорт ушел под воду: ливнями затопило базы отдыха (ФОТО)
12:17 "Миллион полностью вакцинированных украинцев": Украина активно наращивает темп вакцинации от COVID-19 - МОЗ
12:10 Самые интересные и яркие моменты чемпионата по футболу Евро-2020
12:00 В Киеве снова грязный воздух: концентрация вредных веществ превышает норму
11:28 Основатель Blackwater Эрик Принс планировал создать в Украине частную армию стоимостью $10 млрд, - Time
11:17 "Вечный вирус": коронавирус никогда не исчезнет, а коллективный иммунитет недостижим - ученые
10:51 Лазерная атака на датского кипера помогла англичанам попасть в финал Евро-2020 (ФОТО)
10:43 Кто в Украине получит пенсию 10 тысяч гривен. Два условия
10:42 В Украине впервые провели уникальную операцию с помощью робота (ФОТО)
10:32 30 лет независимости Украины: Трудный путь в европейскую цивилизацию
10:32 Всемирный день шоколада-2021: сколько стоит самый дорогой шоколад в мире
10:30 В Украине упростили проверку автомобилей
10:26 Глобальная схватка США и Китая за военные технологии украинской компании "Мотор Сич"
10:01 Осложнения COVID-19: у детей в Украине все чаще фиксируют опасный воспалительный синдром
10:00 На нефтяном рынке назревает хаос. Что будет с ценами на "черное золото"?
09:38 Китай представил на выставке новые сухопутные, морские и воздушные боевые роботы (ФОТО)
09:34 Конгресс может заставить Байдена остановить "Северный поток-2", – экс-посол США
09:20 ВВС США показали, как будет выглядеть бомбардировщик будущего
08:45 Руди Джулиани отстранен от юридической практики в Вашингтоне
08:27 Вашингтон должен нанести удар по РФ: Байдену пришло время предъявить Путину ультиматум, - The Washington Post
08:23 Война на Донбассе: Водяное обстреляли просроченными боеприпасами РФ, – ОБСЕ
08:09 В масштабной кибератаке группировки REvil был использован код, обходящий компьютеры на русском языке
08:00 История подошла к концу: контейнеровоз Ever Given покинул Суэцкий канал
07:45 В Китае начнут выпуск копии знаменитой модели Volkswagen
07:15 В Китае на аукционе продадут слишком робких полицейских собак
07:00 В одесском порту американские водолазы поднимут затонувший катер Брежнева
07.07.2021 г.
23:45 В Дубае на нефтяном танкере прогремел мощный взрыв (ВИДЕО)
23:38 "Молния ударила четыре раза": Джип Grand Cherokee блестяще встретил серьезную опасность (ВИДЕО)
23:09 СБУ блокировала переправку нелегалов в ЕС
22:47 Курьез: в США мужчина 10 лет скрывал свой выигрыш $55 млн в лотерее от семьи, чтобы не делиться
22:21 В Ираке американскую базу обстреляли ракетами: есть пострадавшие
22:00 В Украине начались сложности с растаможкой "евроблях" из некоторых стран
21:49 Нацбанк изменит дизайн некоторых монет
Все новости »

ЕС наложит штраф на немецких автопроизводителей в размере 875 млн. евро

Главная » Последние новости » Новости авто » ЕС наложит штраф на немецких автопроизводителей в размере 875 млн. евро
 
Печать Отправить на почту

 

 

Две крупнейшие немецкие автомобильные компании были оштрафованы ЕС на сотни миллионов евро.

Европейская комиссия вынесла решение против автопроизводителей Volkswagen и BMW из-за претензий к честной конкуренции. Volkswagen был оштрафован на 502 млн. евро, а BMW должен выплатить 373 млн. евро, информируют Экономические новости.

В своем заявлении Комиссия ЕС сказала: «Все компании признали свое участие в картеле и согласились на урегулирование».

Владелец Mercedes компания Daimler, которая также подверглась обвинениям, не понесла никаких наказаний.

Обвинения касаются баков Adblue, которые используются в каталитических нейтрализаторах некоторых дизельных автомобилей.

Читайте: "Газпром" уже использует газ в качестве "энергетического оружия" против ЕС

И Volkswagen, и BMW могли бы понести гораздо более серьезные наказания, поскольку Европейская комиссия может оштрафовать их на сумму до 10 процентов от годового объема продаж, согласно немецкому новостному сайту Merkur.

По данным сайта, BMW первоначально выделила 1,4 млрд. евро в 2019 году на борьбу с обвинениями, но позже отказалась от этой меры после того, как некоторые обвинения были сняты.

Отдельно VZBV, крупнейшая в Германии группа по защите прав потребителей, подала в среду в Штутгарте иск против Daimler.

Читайте: "Dark markets" могут стать мультипликатором геополитической силы

Она требует компенсации для владельцев автомобилей, попавших в скандал с дизельными выбросами, когда программное обеспечение использовалось для обмана тестов на выбросы.

В своем заявлении глава VZBV Клаус Мюллер сказал: «Те, кто мог пострадать, получат определенность в вопросе о том, намеренно ли Daimler AG установил незаконные устройства в нескольких моделях автомобилей».

Несмотря на официальные отзывы, Daimler AG по сей день отрицает, что намеренно манипулировал выбросами своих автомобилей».

Daimler заявил, что считает судебный иск необоснованным и будет оспаривать его в суде.

Политика Германии находится в нестабильном состоянии, поскольку канцлер Ангела Меркель должна уйти в отставку в конце этого года.

В пятницу она прилетела в Чекерс для последней встречи с премьер-министром Борисом Джонсоном.

После этой поездки Германия объявила, что открывает поездки для британцев, которые получили две вакцины против коронавируса или имеют антитела.

В результате огромного потрясения для автомобильной промышленности правительство объявило, что с 2020 года в Великобритании будет запрещена продажа новых бензиновых и дизельных автомобилей.

Министры надеются, что Великобритания окажется на переднем крае революции электромобилей.

Единственное исключение будет сделано для гибридов, которые работают на смеси электричества и ископаемого топлива.

Г-н Джонсон сказал, что эта мера станет частью «зеленой промышленной революции» в Великобритании.

На прошлой неделе компания Nissan объявила, что инвестирует 1 млрд фунтов стерлингов в строительство нового центра по производству электромобилей в Сандерленде.

Это позволит создать 6 000 рабочих мест и сохранить крупнейший в Великобритании единственный автомобильный завод.

По данным The Guardian, правительство выделило около 100 млн фунтов стерлингов на поддержку этого проекта.
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
Посещений: 14

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 
Подписаться
Уведомить о
0 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии



Аналитика

Рост коммунальных тарифов далеко обгонит прогнозы Кабмина
Итоги июня: Страх и ненависть в Черном море, вакцинный национализм и удар Украины в ворота Путина
Теневые лоббисты: отрасли-драйверы роста экономики не участвуют в наполнении бюджета
Может ли поворот Зеленского к популизму спасти его на следующих президентских выборах?
Туристическая Украина: Лучшие места для незабываемого отпуска 2021
Выборы в Армении: войны не будет, но картина стала еще запутаннее...
Инцидент с британским эсминцем в Черном море: Почему Кремль хочет сорвать военные учения «See Breeze – 2021»
Нулевая декларация: Зе-власть загоняет граждан страны в долговую яму
Обдерут на продаже квартир и выдавят с земельных наделов
Рынок земли по-украински: какие риски могут возникнуть и как их избежать
Все статьи



Армия

Самолет «KARLSSON»
Беспилотный летательный аппарат «Бекас»
Боевой модуль «Сармат»
Вертолет KAI Surion (Южная Корея)
Вся армия    >>

Персоны

Оробец
Леся
Грицак
Василий
Бальцерович
Лешек
Ясеницкий
Юрий
Игоревич
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Проблемы реформы здравоохранения: почему врачи массово уезжают из Украины

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка


Глобальная перестройка автопрома: Пересядут ли украинцы на электрокары


Мнения
Пять причин, почему Украину не пригласили на саммит НАТО
Константин Елисеев

Пять причин, почему Украину не пригласили на саммит НАТО

Надо делать выводы
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Сети показали "руины русского мира", сравнив фото Донецка сейчас и до оккупации (8421)

"Надо поменять стилиста": Елена Зеленская попала в конфуз с новой прической. ФОТО (8325)

Матч Украина-Англия: в сети появились курьезные фотожабы (8008)


300_c2



Экономические новости youtube



Обдерут





bigmir)net TOP 100

 