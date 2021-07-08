В Киеве появятся интеллектуальные камеры видеонаблюдения: где установят
На дорогах Киева установят интеллектуальные камеры с целью уравновешивания нагрузки на столичных дорогах.
В Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА сообщили, что для борьбы с перегрузкой автомобильных дорог Киева, в городе планируют установить интеллектуальные камеры видеонаблюдения, информируют Экономические Новости.
Новую технологию планируется использовать на дорожных развязках и в транспортных узлах, которые на сегодня являются наиболее загруженными. Целью внедрения системы интеллектуального видеонаблюдения является уменьшение и уравновешивание нагрузки на столичных дорогах.
В певую очередь камеры будут установлены на следующих траспортных узлах:
Европейской площади;
перекрестке бульвара Леси Украины;
улицы Мечникова;
площади Победы;
улицы Бассейная;
улицы Льва Толстого;
площади Победы.
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В пресс-службе департамента сообщили, что после определения часов перегрузки и подсчета трафика в Киеве можно будет сбалансировать поток автотранспорта и ограничения на въезд крупногабаритного транспорта, отрегулировать работу светофоров.
Напомним, сегодня в Киеве действует около 65 ключевых выездов из города и магистралей, где необходимо установить интеллектуальные камеры видеонаблюдения.