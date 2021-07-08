В Киеве появятся интеллектуальные камеры видеонаблюдения: где установят

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На дорогах Киева установят интеллектуальные камеры с целью уравновешивания нагрузки на столичных дорогах.

В Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА сообщили, что для борьбы с перегрузкой автомобильных дорог Киева, в городе планируют установить интеллектуальные камеры видеонаблюдения, информируют Экономические Новости.

Новую технологию планируется использовать на дорожных развязках и в транспортных узлах, которые на сегодня являются наиболее загруженными. Целью внедрения системы интеллектуального видеонаблюдения является уменьшение и уравновешивание нагрузки на столичных дорогах.

В певую очередь камеры будут установлены на следующих траспортных узлах:

Европейской площади;

перекрестке бульвара Леси Украины;

улицы Мечникова;

площади Победы;

улицы Бассейная;

улицы Льва Толстого;

площади Победы.

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В пресс-службе департамента сообщили, что после определения часов перегрузки и подсчета трафика в Киеве можно будет сбалансировать поток автотранспорта и ограничения на въезд крупногабаритного транспорта, отрегулировать работу светофоров.

Напомним, сегодня в Киеве действует около 65 ключевых выездов из города и магистралей, где необходимо установить интеллектуальные камеры видеонаблюдения.