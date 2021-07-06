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В Украине влетели цены на бензин и дизтопливо. Эксперты назвали главную причину

Главная » Последние новости » Новости авто » В Украине влетели цены на бензин и дизтопливо. Эксперты назвали главную причину
 
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В стране стремится вверх стоимость топлива, и в скором времени эта тенденция, скорее всего, меняться не будет.

На украинском рынке меняется цена топлива и бензина, и этот тренд будет сохранятся. Как сообщают Экономические Новости со ссылкой на сайт Сегодня, о причинах роста цены рассказали эксперты рынка.

По их словам, главной причиной является стремительное подорожание нефти с начала апреля начала. За этот период цена барреля «черного золота» выросла от 60 до 76 долл. Учитывая ситуацию на рынке, в ближайшее время нефть дешеветь не будет, а только продолжит прибавлять в цене.

Также, в Кабинете министров Украины обнародовали новую розничную цену на топливо и бензин. Учитывая торговую наценку, стоимость «обычного» бензина на сетях АЗС может достигать 31,64 гривен за литр, «обычного» дизтоплива – 29,55 гривен за литр.

Напомним, на прошлой неделе популярный бензин А-92 по стране прибавил примерно 33 копейки, А-95 подорожал на 30 копеек, дизельное топливо в среднем стало дороже на 16 копеек за литр. А вот автогаз остался на месте, наоборот, — в некоторых регионах и столице он даже подешевел примерно на 2-8 копеек за литр.

Читайте: В Украине подорожает топливо: что известно

Ранее Экономические Новости сообщали о том, что в Украине решили поднять предельную цену на бензин и топливо. Кроме того, ранее соообщалось о том, что мир начал отказываться от авто, которые используют бензин.
Экономические новости youtube Автор: Оксана Ельченко
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