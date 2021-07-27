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Компания Tesla сообщила о прибыли более чем в $1 млрд за второй квартал

Главная » Последние новости » Новости авто » Компания Tesla сообщила о прибыли более чем в $1 млрд за второй квартал
 
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Компания Tesla в понедельник сообщила о прибыли, превышающей 1 миллиард долларов за квартал, что в 10 раз выше, чем в прошлом году.

Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на ibtimes.

Компания по производству электромобилей Илона Маска также почти удвоила продажи автомобилей во втором квартале.

«Общественное мнение и поддержка электромобилей, похоже, достигли невиданной ранее точки перелома», — написала Tesla в своем письме инвесторам во втором квартале.

Автопроизводитель из Калифорнии извлекает выгоду из недавнего всплеска спроса на электромобили.

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Спрос уже растет в Европе и Китае, двух крупнейших мировых рынках электромобилей. По сообщению NBC News, в США продажи электромобилей удвоились в первой половине этого года, при этом на рынке доминирует Tesla.

В этом году Tesla столкнулась с несколькими проблемами, включая нехватку микрочипов. Несмотря на эти трудности, компания по-прежнему сообщает, что ее производство превысило 206 000 автомобилей во втором квартале.
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