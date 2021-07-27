Армия США испытывает свои новейшие боевые машины на дистанционном управлении

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В Форт-Диксе в Нью-Джерси испытывается новый прототип боевой машины на дистанционном управлении, которую армия США приобретает для передвижения по наиболее опасным участкам поля боя и борьбы с противником.

Об этом передают Экономические новости со ссылкой на Defence-blog.

Согласно сообщению Army Recognition, армия экспериментирует со средними прототипами дистанционной боевой машины, известной как RCV-Ms.

Новая боевая машина на дистанционном управлении строится на базе боевой роботизированной машины (RCV) Ripsaw M5 компаниями Textron Systems и Howe & Howe Technologies Inc. в рамках программы армии США по боевым машинам нового поколения (NGCV). Эта платформа включает в себя опциональную привязанную беспилотную воздушную систему и 30-мм цепную пушку.

Как отмечает журнал Army Recognition, RCV-M должна весить от 10 до 20 тонн с размерами (длина, ширина, высота) не более 230 x 107 x 94 дюймов. С точки зрения транспортабельности одиночная RCV-M должна перевозиться транспортным самолетом С-130.

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Основная цель проекта RCV — создание следующего поколения машин, которые не только более смертоносные и живучие, чем нынешние боевые платформы, но и намного меньше, легче и экономичнее.

Новая RCV также сможет идти в ногу с пехотой и другой бронетехникой во время маневров по бездорожью и передвижения по асфальтированным улицам и шоссе.

Textron Systems заявляет, что это транспортное средство 5-го поколения Ripsaw, обеспечивающее скорость, мобильность и беспилотные возможности.

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Благодаря инновационным технологиям и системной интеграции этот автомобиль предлагает беспрецедентную выносливость и революционные возможности. Его гибридный двигатель обеспечивает бесшумное маневрирование и повышенную надежность.

Кроме того, Textron добавил, что заказчик начнет интеграцию и тестирование своих собственных технологий роботизированных контроллеров в рамках подготовки к Оперативному эксперименту 2022 года. Информация, полученная с помощью этих транспортных средств, поможет сформировать будущие требования к возможностям и программные приоритеты.