ТОП-7 б/у авто до $5000 с высоким качеством
Эти авто порадуют любого начинающего водителя
Многие люди в качестве своего первого авто выбирают б/у модели. И на это есть сразу несколько причин. Но в любом случае стоит помнить, что такая машина должна быть высокого качества. К сожалению, не все машины могут этим похвастаться, в особенности авто за небольшую цену. Но все же есть несколько марок, на которые стоит обратить свое внимание. Их стоимость, как правило, не превышает $5000. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Аutotheme.
Эксперты также придерживаются мнения, что новичкам не стоит сразу садиться за руль дорогих и громоздких авто. Лучше проверить свои силы и отточить навыки на компактных бюджетных авто. Ведь первое время царапины и потертости из-за неумелой парковки неизбежны. Идеальный выбор – это подержанная малолитражка.
Такие машины отличаются довольно простым управлением. Но при этом не стоит надеяться на высокий уровень комфорта, хотя он все равно остается на должном уровне. Однако и здесь есть нюансы, так как не все бюджетные модели будут дешевыми в обслуживании. Ниже приведен список бюджетных авто, которые при этом отличаются высоким качеством.
- Toyota Yaris (до 2011 года).
- Opel Agila (с 2007 по 2014 год).
- Peugeot 107 (с 2005 по 2014 год).
- Smart Fortwo.
- Seat Mii.
- Fiat 500.
- Renault Clio.
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