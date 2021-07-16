ТОП-7 б/у авто до $5000 с высоким качеством

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Эти авто порадуют любого начинающего водителя

Многие люди в качестве своего первого авто выбирают б/у модели. И на это есть сразу несколько причин. Но в любом случае стоит помнить, что такая машина должна быть высокого качества. К сожалению, не все машины могут этим похвастаться, в особенности авто за небольшую цену. Но все же есть несколько марок, на которые стоит обратить свое внимание. Их стоимость, как правило, не превышает $5000. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Аutotheme.

Эксперты также придерживаются мнения, что новичкам не стоит сразу садиться за руль дорогих и громоздких авто. Лучше проверить свои силы и отточить навыки на компактных бюджетных авто. Ведь первое время царапины и потертости из-за неумелой парковки неизбежны. Идеальный выбор – это подержанная малолитражка.

Такие машины отличаются довольно простым управлением. Но при этом не стоит надеяться на высокий уровень комфорта, хотя он все равно остается на должном уровне. Однако и здесь есть нюансы, так как не все бюджетные модели будут дешевыми в обслуживании. Ниже приведен список бюджетных авто, которые при этом отличаются высоким качеством.

Toyota Yaris (до 2011 года).

Opel Agila (с 2007 по 2014 год).

Peugeot 107 (с 2005 по 2014 год).

Smart Fortwo.

Seat Mii.

Fiat 500.

Renault Clio.

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