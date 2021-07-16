РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости авто

16.07.2021 г.
21:15 ТОП-7 б/у авто до $5000 с высоким качеством
19:20 Компания Hyundai представила самую мощную версию седана Elantra (ФОТО)
09:59 В Европе назревает бунт против электромобилей
06:49 Tesla увеличила цену на Model X и Model S: сколько придется заплатить
15.07.2021 г.
16:30 В Сети показали, как выглядит новенький седан от Volkswagen (ФОТО)
09:00 В Европе разгорелась война между водородом и электромобилями Илона Маска
14.07.2021 г.
23:18 В США крысы стали массово атаковать электрокары Tesla, в чем причина
Все новости авто

Аналитика

15.07.2021

Обнародованы кремлевские документы, раскрывающие тайный план Путина по внедрению Трампа в Белый дом

Обнародованы кремлевские документы, раскрывающие тайный план Путина по внедрению Трампа в Белый дом
Документы доказывают, что Россия использовала секретную многоступенчатую операцию по вмешательству в демократию США и приведению Дональда Трампа к власти ...
13.07.2021

"Северный поток-2" на долгие годы омрачит американо-германские отношения

Северный поток-2 на долгие годы омрачит американо-германские отношения
Упорно поддерживая строительство российского газопровода "Северный поток-2", Ангела Меркель подвела США и Европу - и оставила своему преемнику только ...
08.07.2021

Как американский миллиардер Эрик Принс планировал взять под контроль ВПК и создать частную армию в Украине

Как американский миллиардер Эрик Принс планировал взять под контроль ВПК и создать частную армию в Украине
На второй вечер своего визита в Киев у Эрика Принса было запланировано свидание за ужином. Несколько его украинских партнеров договорились встретиться ...

Последние новости

16.07.2021 г.
21:45 ВОЗ рекомендует странам отказаться от COVID-сертификатов о вакцинации: причина
21:15 ТОП-7 б/у авто до $5000 с высоким качеством
20:20 Верховная Рада приняла законопроект об увеличении численности ВСУ
20:17 В Японии на аукционе гроздь винограда продали за рекордную сумму
20:08 Ученые нашли более 200 симптомов затяжного COVID-19
19:45 "Зайти в море просто невозможно": что происходит на пляжах Азовского моря. ФОТО
19:40 Курьез: на Трухановом острове в Киеве работник решил "покосить" песок вместо травы. ФОТО
19:30 Украина в ближайшие несколько лет планирует получить пять различных безвизов с ЕС: подробности
19:20 Компания Hyundai представила самую мощную версию седана Elantra (ФОТО)
18:40 От жилых домов остались одни каркасы: в Торонто пронесся мощный торнадо. ФОТО
16:29 В Украине впервые за 10 лет построили новую взлетно-посадочную полосу (ВИДЕО)
16:00 18-летний американец станет самым молодым человеком, летавшим в космос
16:00 Верховная Рада дала 271 голос за назначение Монастырского министром внутренних дел Украины
15:58 Арестович обвинил Меркель в предательстве интересов Украины в угоду России
15:43 В Украину доставят 2 млн доз вакцины Moderna, - Ляшко
15:30 Мальчику из Украины сделали самый дорогой в мире укол (ФОТО)
15:00 Велосипедисты в Британии запечатлели момент, когда в них ударила молния (ФОТО)
14:30 Украинские курорты атаковали божьи коровки: больно кусают и садятся на людей (ФОТО)
12:59 Украина и США планируют совместно производить стрелковое оружие и БПЛА
12:48 "РФ должна уважать право Украины на транзит": Байден и Меркель сделали заявление по Северному потоку-2
12:36 США планируют ввести санкции в отношении китайских чиновников из-за Гонконга
12:20 В Китае подтвердили случай заболевания птичьим гриппом H5N6 у человека
12:09 "Эксперимент по созданию облаков": в Эмиратах искусственно вызвали дождь (ВИДЕО)
11:58 Корпус морской пехоты США продемонстрировал боевую мощь во время "Слоновьей прогулки"
11:55 ООН: сотни тысяч россиян находятся на грани голода
11:55 Топ-менеджер из Украины избил ребенка и устроил пьяный дебош в Турции - СМИ
11:48 Под Киевом наркоман протаранил автозаправку (ФОТО)
11:18 В Киеве парень бросился с ж/д моста: правоохранители выясняют причины трагедии
10:59 После запуска трубопровода "Северный поток-2" Россия прекратит транзит газа через Украину и развяжет войну, - сенатор США Рубио
10:44 В Киеве перекрывают несколько улиц для автомобилей
10:28 В Латвии жалуются на нехватку украинских заробитчан
09:59 В Европе назревает бунт против электромобилей
09:48 В Украине запретили продажу лекарств детям
09:01 Судороги и сильная боль: с какими симптомами нужно срочно идти к врачу после вакцинации от COVID-19
08:58 В Украине начали массово останавливаться энергоблоки ТЭС
08:20 Украинские моряки стали заложниками своего судна в Аденском заливе: один моряк погиб
07:49 "Страдание и угнетение в прошлом": Рада приняла новые правила содержания животных
07:28 Евросоюз открыл границы для туристов из Украины
07:05 Украинцев ожидает "раскаленная" пятница (КАРТА)
06:49 Tesla увеличила цену на Model X и Model S: сколько придется заплатить
06:18 Стало известно, в чем польза от медуз
06:01 Стала известна минимальная стоимость гектара земли для продажи
15.07.2021 г.
23:55 После аномальной жары Украину накроют грозы и ливни
23:23 Путин лично санкционировал секретную операцию российских спецслужб по поддержке Трампа на президентских выборах в США - The Guardian
23:18 В ВОЗ заявили о вероятном появлении более опасных штаммов COVID
23:15 "Героиня парковки" в Киеве забралась на бампер эвакуатора, чтобы не дать увезти ее авто. ФОТО
23:15 Можно угнать за 10 секунд: какие авто меньше всего защищены от воров
22:30 Стало известно, какие имена стали самыми популярными для детей в 2021 году
21:52 Десятки погибших и пропавших без вести: Германию затопило из-за сильных дождей. ФОТО
21:15 Курьез: в Нидерландах повар приготовил самый дорогой бургер стоимостью €5000. ФОТО
20:30 Молодой британец самостоятельно облетел весь мир и попал в Книгу рекордов Гиннесса (ВИДЕО)
20:05 Германия проиграла апелляцию по газопроводу Газпрома, поскольку суд встал на сторону Польши
19:49 Украина объявила владельца контрольного пакета акций Ferrexpo в международный розыск
19:40 Ученые объяснили, почему в Азовском море стало так много медуз
19:34 В зону отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции можно попасть на поезде
18:30 В Украине могут ввести онлайн-прописку: что это значит
18:00 В популярной соцсети появилась официальная страница Украины (ФОТО)
17:30 Верховная Рада проголосовала за запрет продажи лекарств детям до 14 лет
17:10 Ученые определили, кто больше всего подвержен постковидному синдрому
17:00 В США разработали первую улучшенную боеголовку для баллистической ракеты Trident II D5
16:30 В Сети показали, как выглядит новенький седан от Volkswagen (ФОТО)
15:47 Парламент Украины принял отставку министра внутренних дел Арсена Авакова
15:32 В VoxUkraine рассказали о манипуляции критиков градостроительной реформы
15:30 Армия Израиля представила новый тяжелый бронетранспортер (ФОТО)
15:05 Меркель не достигла соглашения по газопроводу "Северный поток-2" во время визита к Байдену
15:00 Уже осенью Украина может вернуться к локдауну, - Ляшко
13:17 Российская кибергруппировка REvil внезапно исчезла после серии атак с использованием вымогательского ПО
12:59 Стало известно, на каких пляжах Украины запрещено купаться
12:42 Брэнсон озвучил стоимость билета на полет в космос
12:19 В Украине изменили дорожные знаки: что необходимо знать
12:00 Тысячи доз вакцины Pfizer уничтожены при транспортировке в Харьковской области (ВИДЕО)
11:49 ВМС Украины получили первый ударный беспилотник Bayraktar TB2 (ФОТО)
11:45 Германия готова помочь Украине после запуска "Северного потока-2". Но военной помощи не будет
11:28 "Нафтогаз" изменит поставки газа для населения: подробности
10:58 Во Франции военный оригинально сделал предложение любимой
10:39 Рада поддержала отставку Авакова
10:33 Путин использует хакерские атаки на Украину как тренинг по ведению кибервойны против Запада
10:09 "Космическое командование": в Германии сделали важный шаг в обороне (ФОТО)
10:00 "Это разбивает мне сердце": Джордж Буш раскритиковал решение Байдена вывести войска из Афганистана
09:38 США проводят в Австралии масштабные военные учения (ФОТО)
09:30 Ребенок едва не погиб, в момент когда вертолет олигарха приземлился у пляжа под Одессой (ФОТО и ВИДЕО)
09:20 Президент Ирана заявил о способности страны обогащать уран до чистоты, необходимой для производства ядерного оружия
09:00 В Европе разгорелась война между водородом и электромобилями Илона Маска
08:53 Евросоюз жестко обратился к Лукашенко
08:48 Компания BAE Systems опубликовала фото боевой машины нового поколения для армии США
08:38 В Греции вспыхнул массовый протест против COVID-вакцинации (ВИДЕО)
08:15 Начинаются американо-германские переговоры о будущем "Северного потока-2"
07:48 "Операция Atlantic Resolve": США перебросили в Литву танки и артиллерию (ФОТО)
07:28 Украину накроет сильная жара (КАРТА)
Все новости »

ТОП-7 б/у авто до $5000 с высоким качеством

Главная » Последние новости » Новости авто » ТОП-7 б/у авто до $5000 с высоким качеством
 
Печать Отправить на почту

 

 

Эти авто порадуют любого начинающего водителя

Многие люди в качестве своего первого авто выбирают б/у модели. И на это есть сразу несколько причин. Но в любом случае стоит помнить, что такая машина должна быть высокого качества. К сожалению, не все машины могут этим похвастаться, в особенности авто за небольшую цену. Но все же есть несколько марок, на которые стоит обратить свое внимание. Их стоимость, как правило, не превышает $5000. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Аutotheme.

Эксперты также придерживаются мнения, что новичкам не стоит сразу садиться за руль дорогих и громоздких авто. Лучше проверить свои силы и отточить навыки на компактных бюджетных авто. Ведь первое время царапины и потертости из-за неумелой парковки неизбежны. Идеальный выбор – это подержанная малолитражка.

Такие машины отличаются довольно простым управлением. Но при этом не стоит надеяться на высокий уровень комфорта, хотя он все равно остается на должном уровне. Однако и здесь есть нюансы, так как не все бюджетные модели будут дешевыми в обслуживании. Ниже приведен список бюджетных авто, которые при этом отличаются высоким качеством.

  • Toyota Yaris (до 2011 года).
  • Opel Agila (с 2007 по 2014 год).
  • Peugeot 107 (с 2005 по 2014 год).
  • Smart Fortwo.
  • Seat Mii.
  • Fiat 500.
  • Renault Clio.

 

Читайте: Эксперты назвали самые популярные б/у авто с ГБО

 
Экономические новости youtube
ТЕГИ:
Посещений: 1242

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 
Подписаться
Уведомить о
0 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии



Аналитика

Киев предлагает Пекину стать "мостом в Европу" с помощью инфраструктурного сотрудничества
"Историческое событие": В Украине приняты все законодательные акты по судебной реформе
ЕС и Украина подпишут "стратегическое партнерство" по сырью
Рост коммунальных тарифов далеко обгонит прогнозы Кабмина
Итоги июня: Страх и ненависть в Черном море, вакцинный национализм и удар Украины в ворота Путина
Теневые лоббисты: отрасли-драйверы роста экономики не участвуют в наполнении бюджета
Может ли поворот Зеленского к популизму спасти его на следующих президентских выборах?
Туристическая Украина: Лучшие места для незабываемого отпуска 2021
Выборы в Армении: войны не будет, но картина стала еще запутаннее...
Инцидент с британским эсминцем в Черном море: Почему Кремль хочет сорвать военные учения «See Breeze – 2021»
Все статьи



Армия

Танк Т-64
Гранатомет АГС-17 «Пламя»
Зенитно-ракетный комплекс Sea Wolf (Великобритания)
Бронеавтомобиль RG-31 Charger (Канада)
Вся армия    >>

Персоны

Тигипко
Сергей
Ефремов
Александр
Вексельберг
Виктор
Рабинович
Вадим
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Проблемы реформы здравоохранения: почему врачи массово уезжают из Украины

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка


Глобальная перестройка автопрома: Пересядут ли украинцы на электрокары


Мнения
Пять причин, почему Украину не пригласили на саммит НАТО
Константин Елисеев

Пять причин, почему Украину не пригласили на саммит НАТО

Надо делать выводы
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Фото дня: В Сети показали "руины русского мира", сравнив фото Донецка сейчас и до оккупации (14244)

Беверли-Хиллз №2: как выглядит столица цыган-миллионеров. ФОТО (8657)

Курйоз: у парку в США олень врятував кролика від яструба (ВІДЕО) (8074)


300_c2



Экономические новости youtube



КУРЬЕЗЫ

Реакция сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма в финале Евро-2020 стала мемом (ФОТО)

Беверли-Хиллз №2: как выглядит столица цыган-миллионеров. ФОТО

Прыжок вратаря сборной Англии Пикфорда в матче с Данией высмеяли яркими фотожабами

Курьез: в Германии построили очень кривую дорогу, которая больше похожа на серпантин. ФОТО

Курьез: американец во время рыбалки поймал огромную золотую рыбу. ФОТО


Декларация





bigmir)net TOP 100

 