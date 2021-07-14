В США крысы стали массово атаковать электрокары Tesla, в чем причина

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Уже поступило более тысячи жалоб от владельцев авто

В США владельцы электрокаров Tesla стали массово жаловаться на то, что их авто атакуют грызуны, в частности крысы. Сначала никто не мог понять с чем это связано. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Телеграм-канал Карточный домик.

«На горячую линию автокомпании огромное количество звонков от пострадавших водителей. Их уже тысячи. Люди жалуются на грызунов, которые пожирают проводку, тормозные шланги, трубки воздуховодов, мыши вываливаются из бардачков и кондиционеров», — говорится в сообщении.

Первое время владельцы этих авто никак не могли понять, чем их машины так привлекают грызунов. Но на самом деле все оказалось куда проще. Дело в том, что проводка в этих авто сделана из переработанной сои, а не из нефтепродуктов. Таким образом компания еще больше стремиться к экологичности. Но никто не мог предугадать, что это закончится таким фиаско. Поэтому электрокары так привлекают грызунов, которые могут пролезть буквально в любое отверстие. Владельцы Tesla после таких «гостей» вынуждены отгонять машины на ремонт, а это очень дорогое удовольствие.

Пострадавшим приходится тратить на ремонт десятки тысяч долларов, поскольку такие повреждения не покрывает никакая гарантия.

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Представители компании пока никак не прокомментировали сложившуюся ситуацию.