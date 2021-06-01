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ТОП-5 стран, в которых производят больше всего автомобилей

Главная » Последние новости » Новости авто » ТОП-5 стран, в которых производят больше всего автомобилей
 
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Сейчас мировым лидером автопроизводства является Китай. Дальше следуют США и Япония, а на пятой строчке рейтинга находятся Германия и Южная Корея.

Про это говорит статистика мирового автопроизводства в 2020 году, которую подготовили в Международной организации автомобильных заводов (OICA), передают Экономические новости со ссылкой на sud.ua.

В 2020 году в мире было выпущено 77 662 582 машины (шестнадцать процентов по соотношению с показателем год назад), из которых доля китайцев составила 25 225 242 авто (два процентапо соотношению с 2019-м).

Другие же государства идут с большим отрывом:

• США: 8 822 399 шт. (-19%);

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• Япония: 8 067 557 шт. (-17%);

• Германия: 3 742 454 шт. (-24%);

• Южная Корея: 3 506 774 шт. (-11%).

Ранее Экономические новости сообщали, что в ближайшее время автомобили могут значительно подорожать. Эксперты Bloomberg прогнозируют, что в ближайшее время стоимость автомобилей значительно увеличится. Они ссылаются на подорожание всех деталей и компонентов, из которых состоит машина.

Также украинцам напомнили, что с 1 июня в Украине начинают действовать ежегодные ограничения движения тяжеловесных транспортных средств в дневное время. Их цель — сохранение автомобильных дорог общего пользования.
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