Минздрав: Большинство умерших от COVID-19 в Украине были старше 50 лет
Министерство здравоохранения Украины опубликовало развёрнутые данные относительно украинцев умерших в результате осложнений от коронавирусной инфекции. Cтатистика демонстрирует возраст, сопутствующие заболевания, а также заграничные поездки в анамнезе.
Так, согласно заявлениям МОЗ большинство жертв COVID19 были в возрасте от 50 до 70 лет и имели хронические заболевания, такие как сахарный диабет, заболевания почек, ожирение, онкологические заболевания:
61% — сердечно-сосудистые заболевания
40% — сахарный диабет
13% — новообразования
4% — заболевания почек
9% — заболевания легких
4% — ожирение, информирует enovosty.com/news.
Согласно опубликованных данных, на 4 апреля 2020 года от COVID 19 умерло 28 человек. 19 женщин и 9 мужчин.
Все они были госпитализированы.
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64 процента из них находились в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции лёгких или экстракорпоральная мембранной оксигенации.
За возрастным распределением от COVID19 умерло:
30-39 лет — 2 человека;
40-49 лет — 2 человека;
50-59 лет — 9 людей;
60-69 лет — 9 людей;
70-79 лет — 5 людей;
80-89 лет — 1 человек.
Пятеро человек из числа умерших были за границей на протяжении 14 дней до появления клинических симптомов.
Средняя продолжительность от появления симптомов до наступление смерти составила 9 дней. С момента госпитализации до момента смерти 4 дня.
Все умершие прошли тесты на наличие коронавирусной инфекции, результат анализов был положительный.