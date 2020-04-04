Минздрав: Большинство умерших от COVID-19 в Украине были старше 50 лет

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Министерство здравоохранения Украины опубликовало развёрнутые данные относительно украинцев умерших в результате осложнений от коронавирусной инфекции. Cтатистика демонстрирует возраст, сопутствующие заболевания, а также заграничные поездки в анамнезе.

Так, согласно заявлениям МОЗ большинство жертв COVID19 были в возрасте от 50 до 70 лет и имели хронические заболевания, такие как сахарный диабет, заболевания почек, ожирение, онкологические заболевания:

61% — сердечно-сосудистые заболевания

40% — сахарный диабет

13% — новообразования

4% — заболевания почек

9% — заболевания легких

4% — ожирение, информирует enovosty.com/news.

Согласно опубликованных данных, на 4 апреля 2020 года от COVID 19 умерло 28 человек. 19 женщин и 9 мужчин.

Все они были госпитализированы.

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64 процента из них находились в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции лёгких или экстракорпоральная мембранной оксигенации.

За возрастным распределением от COVID19 умерло:

30-39 лет — 2 человека;

40-49 лет — 2 человека;

50-59 лет — 9 людей;

60-69 лет — 9 людей;

70-79 лет — 5 людей;

80-89 лет — 1 человек.

Пятеро человек из числа умерших были за границей на протяжении 14 дней до появления клинических симптомов.

Средняя продолжительность от появления симптомов до наступление смерти составила 9 дней. С момента госпитализации до момента смерти 4 дня.

Все умершие прошли тесты на наличие коронавирусной инфекции, результат анализов был положительный.