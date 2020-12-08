Испания утолит кукурузный голод за счет Украины

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В Испании увеличивается потребление фуража и производство кормов, потому в стране появилась недостача кукурузы

В этом году в Испании производство мяса побило рекорды, потому там начало резко увеличиваться потребление фуража и производство кормов. По словам представителя Ассоциации торговли зерновыми и масличными культурами Испании Хосе Мануэля, потребность его страны составляет около 36 миллионов тонн зерновых, из которых 27 миллионов направят на кормление животных, ещё 5 миллионов — для пищевой промышленности, 3 миллиона нужно для покрытия промышленных нужд страны. Самостоятельно Испания не может покрыть эту потребность, информирует enovosty.com/news.

Он отметим, что Испания намерена экспортировать около 5 миллионов тонн пшеницы из Франции, Румынии и Украины. Таким образом, потребность в кукурузе европейская страна намерена закрывать с помощью экспорта из Украины.

Отметим, в этом году экспорт кукурузы из Украины этом году пошел на спад. В целом же, экспорт зерновых из Украины уже достиг 22,3 млн т.

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Вместе с тем, в Соединенных Штатах Америки в ноябре ухудшили прогноз экспорта кукурузы из Украины в 2020 — 2021 маркетинговом году на 8 млн тонн в сравнении с прогнозом в октябре – до 22,5 млн тонн за счет снижения урожая на 8 млн тонн — до 28,5 млн тонн.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщили о том, что Украина сумела побить исторический рекорд экспорта мёда.