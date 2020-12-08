РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости рынков

08.12.2020 г.
14:22Испания утолит кукурузный голод за счет Украины
13:29Украина побила исторический медовый рекорд
07.12.2020 г.
17:36Александр Палий: "Украине необходимо открыть возможности для приватизации"
16:29Стоимость нефти снижается на фоне роста заболеваемости COVID-19, - Reuters
15:55741 млн долларов в бюджет страны и городов присутствия – отчет Метинвеста за 2019 год
09:36Аналитики рассказали, как изменится рынок труда за пять лет
04.12.2020 г.
10:14Святослав Олейник свозит на захоронение в Днепропетровскую область шприцы и маски из Львова - СМИ
Все новости рынков

Аналитика

04.12.2020

Евро-буза: Польша и Венгрия против Брюсселя и Сороса

Евро-буза: Польша и Венгрия против Брюсселя и Сороса
В то время, когда тема брексита, то есть выхода Британии из Евросоюза, полностью не закрыта из-за отсутствия окончательного договора, на крайнем востоке ...
01.12.2020

ЗЕяющий провал бюджета-2020

ЗЕяющий провал бюджета-2020
Кроме всех хорошо известных проблем 2020-й год в Украине ознаменовался небывалым бюджетным провалом. План по заимствованию средств не выполнен, а поскольку ...
30.11.2020

"Мотор Сич"- бриллиант отечественного машиностроения практически утрачен для Украины

Мотор Сич- бриллиант отечественного машиностроения практически утрачен для Украины
Вновь вспыхнувший скандал вокруг запорожского предприятия по производству авиадвигателей "Мотор Сич" в очередной раз показывает, что это предприятие, ...

Последние новости

08.12.2020 г.
16:40 Украинский беспилотник сбросил листовки в центре оккупированной Горловки (ВИДЕО)
16:37 Раскрыты планы Трампа на день инаугурации Байдена
16:02 В Харькове на парковке засветились роскошные авто (ФОТО)
15:00 Немецкие зенитные системы MANTIS получили новые стволы
14:40 Врачи определили два главных признака тяжелой формы COVID-19
14:22 Испания утолит кукурузный голод за счет Украины
13:29 Украина побила исторический медовый рекорд
13:00 8000 Зеленского и кредитные каникулы. В чем суть новых законов в Украине
13:00 Серийный БПЛА MQ-9B SkyGuardian испытали нагрузкой в 150%
12:31 Украинцы будут по-новому получать международные переводы
12:27 ВСУ усилили авиацию и показали модернизированный боевой самолет (ФОТО)
11:56 Москва хочет изъять Карабах у Азербайджана, - историк
10:51 Врач рассказал, когда в Украине начнется третья волна COVID-19
10:30 Обитатель бункера лично гасил негатив: За что Путину пришлось оправдываться перед Меркель
10:10 Спрос на оружие в мире растет, но Россия стремительно теряет рынки оружия
09:54 В Сеуле создали "искусственную кожу", которая делает солдат "невидимыми". Как это работает?
09:30 Импортный газ в Украине побил ценовой рекорд
08:59 Будет держаться "до последнего": Эксперт рассказал, что сметет режим Лукашенко
08:46 Названа причина пропажи пяти самолетов США в Бермудском треугольнике
08:15 Во Франции назвали серьезное последствие COVID для молодых людей
07:15 В Украину идет потепление: синоптик назвал даты
07:00 Ученые нашли способ, как защититься от коронавируса в машине
07.12.2020 г.
23:30 Немецкая оборонная компания готовится к возможному краху противоракетной программы TLVS
22:20 Невероятное зрелище: на китайской реке засняли вращающийся ледяной диск (ВИДЕО)
21:59 Планетологи нашли лучшее место для жизни на Марсе
21:48 В Японии начали продавать котлету по-киевски (ФОТО)
21:29 В Австралии горит остров из наследия ЮНЕСКО
20:48 Украина модернизирует БТС-4 (ФОТО)
20:31 "Не нарубишь - не поедешь": сеть взорвало видео, как в 21 веке проводник рубит дрова (ВИДЕО)
20:06 Генассамблея ООН поддержала обновленную резолюцию по оккупированному Крыму
19:49 Пилоты сняли самый гигантский айсберг в мире (ФОТО)
19:19 Топ-10 самых надежных автомобилей
19:04 Стали известны создатели загадочного монолита в Калифорнии, - Fox News
18:58 Мексиканская полиция купила украинские электробайки (ФОТО)
18:38 Названы самые комфортные электромобили
18:23 Швеция провалила эксперимент с отказом от карантина и вводит жесткие ограничения
17:58 На Кировоградщине прекратили работу урановые шахты
17:36 Александр Палий: "Украине необходимо открыть возможности для приватизации"
17:11 Появилось видео "апокалипсиса" из-за гололеда на дорогах Одессы (ВИДЕО)
16:58 На Луне развернули флаг Китая (ФОТО)
16:29 Стоимость нефти снижается на фоне роста заболеваемости COVID-19, - Reuters
16:01 Китай проводит испытание беспилотного палубного вертолета (ФОТО)
15:55 741 млн долларов в бюджет страны и городов присутствия – отчет Метинвеста за 2019 год
14:40 Украинцы будут получать по две пенсии: назван размер дополнительной выплаты
14:26 Мировой рынок вооружений: Названы лидеры и новички рейтинга
14:20 Китай испытал в полете свой первый беспилотный вертолет AR-500B
14:16 Кремль ждал, что Зеленский приедет в Москву и поцелует сапог Путина, - Роман Цимбалюк
14:00 Украинцам, которые переболели COVID-19, дали рекомендации, что делать после выздоровления
13:49 Зеленский с треском проиграл выборы в родном городе: Ахметов готовится сорвать подсчет голосов!? - Молчанов
13:21 Без дешевых мандаринов и икры: Как изменились цены на новогодний стол
13:20 Названы самые популярные автомобили среди украинцев в 2020 году
13:00 Армия США заказала БПЛА Shadow последнего поколения на сумму $66 млн
12:55 Ситуация с COVID в Украине изменилась. Коронавирус пошел на спад
12:30 Украинский врач рассказал, всегда ли при COVID-19 повышается температура
12:28 Ведущий Майкл Щур жестко прошелся по Потапу и его скандальному видео
11:29 Появились детали убийства музыканта в Киеве (ФОТО)
11:20 Фальшивая легализация “ДНР” и “ЛНР” на уровне Совбеза ООН дала фальстарт, - "Злой одессит"
11:10 Украинцы получат новые платежки за отопление и воду. Что изменится?
10:41 Чешские ученые изобрели антивирусную бумагу, убивающую COVID
09:36 Аналитики рассказали, как изменится рынок труда за пять лет
Все новости »

Испания утолит кукурузный голод за счет Украины

Главная » Последние новости » Новости рынков » Испания утолит кукурузный голод за счет Украины
 
Печать Отправить на почту

 

 

В Испании увеличивается потребление фуража и производство кормов, потому в стране появилась недостача кукурузы

В этом году в Испании производство мяса побило рекорды, потому там начало резко увеличиваться потребление фуража и производство кормов. По словам представителя Ассоциации торговли зерновыми и масличными культурами Испании Хосе Мануэля, потребность его страны составляет около 36 миллионов тонн зерновых, из которых 27 миллионов направят на кормление животных, ещё 5 миллионов — для пищевой промышленности, 3 миллиона нужно для покрытия промышленных нужд страны. Самостоятельно Испания не может покрыть эту потребность, информирует enovosty.com/news.

Он отметим, что Испания намерена экспортировать около 5 миллионов тонн пшеницы из Франции, Румынии и Украины. Таким образом, потребность в кукурузе европейская страна намерена закрывать с помощью экспорта из Украины.

Отметим, в этом году экспорт кукурузы из Украины этом году пошел на спад. В целом же, экспорт зерновых из Украины уже достиг 22,3 млн т.

Испания утолит кукурузный голод за счет Украины

Читайте: Цены на украинскую кукурузу за неделю резко выросли

Вместе с тем, в Соединенных Штатах Америки в ноябре ухудшили прогноз экспорта кукурузы из Украины в 2020 — 2021 маркетинговом году на 8 млн тонн в сравнении с прогнозом в октябре – до 22,5 млн тонн за счет снижения урожая на 8 млн тонн — до 28,5 млн тонн.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщили о том, что Украина сумела побить исторический рекорд экспорта мёда.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 164

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Евро-буза: Польша и Венгрия против Брюсселя и Сороса
"Мотор Сич"- бриллиант отечественного машиностроения практически утрачен для Украины
Итоги ноября: Прививка от кризиса, "три орешка" президента и "платиновая карта" США для Украины
Автомобильная отрасль в Украине: как выжить в условиях неравной конкуренции
Рынок газа: Чем закончится борьба на газовом рынке между "Нафтогазом" и газсбытами
Госбюджет-2021: выплата долгов, рост расходов и рекордный дефицит главной сметы страны
Если завтра Байден: Глобальные последствия смены власти в США
Вакцины от коронавируса: Реальный шанс на спасение, "пустышки" и "темные лошадки"
Почему Россия больше не царь горы на Южном Кавказе и когда условный Кадыров присягнет Эрдогану, - Пионтковский
Карабахский мир и армянский майдан. К чему приведет Москву вмешательство в конфликт
Все статьи





Читайте также

Экспорт пшеницы из Украины не превысит допустимый уровень, - замминистра экономики
 Урожай 2020: Украинские фермеры понесли серьезные убытки, но получили большие надежды
Озвучена разница в урожайности подсолнечника в Украине и России
 Стало известно, как изменились цены на украинское зерно и кукурузу
Озвучены главные этапы подготовки аграриев к рынку земли
 Экспорт украинской пшеницы достиг почти 11 млн тонн
Цены на кукурузу обновили новый максимум

Армия

Зенитно-ракетный комплекс Starstreak (Великобритания)
Бронетранспортер Mowag Piranha 8x8 (Швейцария)
Бронеавтомобиль RAM-2000 (Израиль)
Беспилотник-камикадзе «Ятаган-2»
Вся армия    >>

Персоны

Березовский
Борис
Симоненко
Петр
Фридман
Михаил
Бабак
Алена
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Отжать и выжать "Цитрус". Власть и полицию не интересуют атаки рейдеров на компанию

Король умер, виват новый король. Как появилась новая коррупционная империя ГАСИ


Мнения
Без шампанского. Что победа Байдена означает для Кремля
Андрей Зубов

Без шампанского. Что победа Байдена означает для Кремля

103 года назад в России победило абсолютное зло. Ныне в США победило добро, конечно, не абсолютное, но вселяющее надежду.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Тайна загадочных монолитов, взволновавших весь мир, раскрыта (14427)

"І тут Остапа понесло": в Мережі з'явилось гумористичне відео про чергові перемоги Зеленського (9094)

"Слуга народа": в Сети появилось юмористическое видео о "высоких отношениях" Зеленского и МВФ (7504)





работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube



Мотор Сич

help



Фото недели

Все фото »

bigmir)net TOP 100

 